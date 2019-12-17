İSTİM, SotCA’da ödüllendirildi

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Sign of the City Awards (SotCA)" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, profesyoneller ile akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

100’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak hayata geçirilen İSTİM projesi ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İSTİM’e ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ ödülünü Hürriyet Yazarı Sedat Ergin, Proje Ortaklarının hazır bulunduğu törende takdim etti.

BEKİR KILIÇ, “ NİTELİKLİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbul’un marka değerine ve istihdama katkı sağlamak üzere Tuzla’da dev bir yatırıma imza attıklarını belirten İSTİM Proje Ortağı Bekir Kılıç, “ İnşaat sektörünün önemli ödülleri arasında yer alan ‘Sing Of The City Awards’ta En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı kategorisinde ödüle layık görülmemiz bizleri mutlu etti. İnşaat sektöründe çıtayı yükselttiğimize inandığımız İSTİM Projemiz, İstanbul Tuzla’da yeni sanayi ve ticaret üssü olarak konumlanıyor. 2 Etap şeklinde geliştirdiğimiz projemizde ofis, dükkan ve lojistik depolardan oluşan 777 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Firmaların gelişimini destekleyecek üstün özelliklere sahip İSTİM projemiz; lokasyonu, yüksek istihdam imkanı ve yüksek yatırım potansiyeli özelliği ile dikkat çekiyor. Bugün olduğu gibi bundan sonrada sektörde nitelikli ve markalı projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.