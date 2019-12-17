Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111074
ALTIN
279.216
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7166
EURO
6.5587

İSTİM, SotCA’da ödüllendirildi

İSTİM, SotCA’da ödüllendirildi

17 Aralık 2019 Salı 17:47
1242 Okunma
İSTİM, SotCA’da ödüllendirildi

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen  "Sign of the City Awards (SotCA)" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, profesyoneller ile akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

100’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada İstanbul Tuzla’da Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak hayata geçirilen İSTİM projesi ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İSTİM’e ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ ödülünü Hürriyet Yazarı Sedat Ergin, Proje Ortaklarının hazır bulunduğu törende takdim etti.

BEKİR KILIÇ, “ NİTELİKLİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbul’un marka değerine ve istihdama katkı sağlamak üzere Tuzla’da dev bir yatırıma imza attıklarını belirten İSTİM Proje Ortağı Bekir Kılıç, “ İnşaat sektörünün önemli ödülleri arasında yer alan ‘Sing Of The City Awards’ta En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı kategorisinde ödüle layık görülmemiz bizleri mutlu etti. İnşaat sektöründe çıtayı yükselttiğimize inandığımız İSTİM Projemiz, İstanbul Tuzla’da yeni sanayi ve ticaret üssü olarak konumlanıyor. 2 Etap şeklinde geliştirdiğimiz projemizde ofis, dükkan ve lojistik depolardan oluşan 777 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Firmaların gelişimini destekleyecek üstün özelliklere sahip İSTİM projemiz; lokasyonu, yüksek istihdam imkanı ve yüksek yatırım potansiyeli özelliği ile dikkat çekiyor. Bugün olduğu gibi bundan sonrada sektörde nitelikli ve markalı projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar yeni rekorlara koşuyor
Dolar yeni rekorlara koşuyor
İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8
İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8
Dolar haftaya yükselişle başladı
Dolar haftaya yükselişle başladı

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim