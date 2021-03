İstikrarlı büyümesini sürdüren Alternatif Bank “Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz” mottosuyla 2021 hedeflerine odaklandı

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür toplantıda yaptığı konuşmada, “Pandeminin gölgesinde oldukça zorlayıcı bir yılı, basiretli bankacılık anlayışımızdan şaşmadan, her bir Alternatif Bank çalışanının özverili gayreti ve güçlü dayanışması içinde, başarılı bir performansla tamamlamaktan son derece mutluyuz. Ekonomik dengelerin, iş yapış şekillerinin, müşteri beklentilerinin değiştiği bu dönemde, sağlığımızı önceliklendirip iş sürekliliğinden ödün vermeden, temkinli ancak çevik hareket ederek hızla uyum sağlayıp istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Bu süreçte dahi sektör ortalaması üzerinde sağlıklı şekilde büyüyüp hedeflerimizi tuttururken, müşterimizi dinleyerek, ihtiyaçlarını anlayarak yanlarında olduk. Ekonominin devamlılığına, istihdama, ihracatçıya önemli destekler sunarak danışmanlığımızla fark yarattığımıza inanıyorum. Biz her dönemde kendi başarı hikâyesini yazan güçlü bir ekibiz ve ‘Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz’ diyerek birlikte geleceğe ilerliyoruz. Bu yolda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz hissedarımız Commercial Bank’a ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın azmi ve motivasyonu, hissedarımızın bize duyduğu güven ve sağladığı katkılarla, Alternatif Bank’ı geleceğe taşıyacak yatırımları sürdürürken, basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan ise “Tüm dünya için zorlu geçen bir yılı geride bırakırken ‘takım olmaktan’ güç alarak büyük bir özveriyle çalışıp elde ettiği sonuçlardan dolayı tüm Alternatif Bank Ailesini kutluyorum. Yaşanan gelişmeler, 2021 yılı için ekonomik beklentilerin daha olumlu yönde gelişeceğini gösterse de zorlu bir yılın daha bizi beklediğini biliyoruz. Ancak yetkin bankacılar olarak Alternatif Banklıların ekonomiye değer katacak başarılı işlere imza atacağına inancım tam. Bu noktada Commercial Bank olarak desteğimizi daha da fazla göstereceğimiz bir dönem olacağını özellikle belirtmek isterim.” diye konuştu.