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İSTİHDAMDA ZAYIFLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
ABD Mayıs ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 8 milyona yakın kayba uğradığı tahmin edilirken bunun işsizlik oranını ise %14,7 seviyesinden %20’ye yaklaştırması bekleniyor. Aktif olarak iş arayanların sayısının azalması nedeniyle ülkede gerçek işsizlik oranının halihazırda %20’nin de üzerinde olduğuna yönelik görüş ise geçerliliğini koruyor. Verilerin Mayıs ayına ait olduğunu düşünürsek piyasaların beklentilerden daha zayıf bir tablo ile karşılaşması da şaşırtıcı olmayacaktır. Bu noktada, en kötü beklentinin -11 milyon olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak ikinci çeyrekte verilerin kötü geleceğinin farkında olan piyasalar daha çok normalleşemeye odaklandığı için zayıf verilerin yaratabileceği olası baskının asgari düzeyde kalacağına inanıyoruz.
Kaynak: Fed
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul 100 binden uzaklaşmamaya gayret ediyor. Mayıs ayını güçlü bir zeminde kapattıktan sonra Haziran ayında da iyimserliğini devam ettiren BIST-100 endeksi ayın ilk haftasında %3,8 değer kazanmış durumda. 110 bin sınırına kadar yaklaşan endeksin teknik görünümü iyimser kalmaya devam ederken aşırı alım bölgesindeki göstergeler ise küçük çaplı düzeltmelerle karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Haftanın son işlem gününde Moody’s kararı dışında yurtiçinde önemli bir gündem maddesi bulunmazken piyasaların ABD istihdam rakamlarına vereceği tepkinin Borsa İstanbul’un kapanışına da etki edebileceğini düşünüyoruz.
EUR/USD ECB toplantısı sonrasında daha fazla güç kazandı. ECB dün sonuçlanan toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken 750 milyar EUR olan PEPP programının büyüklüğünü ise 600 milyar EUR’luk artış ile 1,35 trilyon EUR seviyesine yükseltti. Program çerçevesinde alımlar Haziran 2021’e kadar devam edecek. Toplantı öncesinde 1,1200 civarında işlem gören EUR/USD toplantının ardından ise 1,1350’yi aştı. ECB’nin attığı güçlü adım ve ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik EUR açısından lehte bir zemin yaratsa da paritenin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle bir miktar ivme kaybı yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
USD/TL’de bant hareketi devam ediyor. Bir süredir 6,70-6,80 bandında hareket eden USD/TL özellikle bandın alt sınırına yaklaştığı dönemlerde yukarı yönlü tepki vermeye devam ediyor. Söz konusu bandın aşağı yönlü kırılması TL lehine hareket alanını genişleteceği için kısa vadede bu yönde bir eğilim oluşup oluşmayacağını izlemeye devam ediyoruz. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ise bugün Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kurum en son Haziran 2019’da Türkiye’nin kredi notunu Ba3’ten B1’e düşürmüş görünümünü ise negatif olarak korumuştu. Genel piyasa beklentisi notta ve görünümde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu açıdan bakıldığında kararın kur üzerinde önemli bir etki yaratamayacağını tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın ECB toplantısı ile güç kazandı. Piyasalar ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasının yarattığı pozitif havayı fiyatlamaya devam ederken güvenli liman arayışının önemli ölçüde hafiflemesi altının ons fiyatının hafta içinde 1700 doların alına sarkmasına neden olmuştu. Dün sonuçlanan toplantısında ECB’nin piyasa beklentisini de aşarak PEPP programının büyüklüğünü 600 milyar EUR’luk artış ile 1,35 trilyon EUR seviyesine yükseltmesi ise EUR/USD’yi yukarı taşırken altının ons fiyatının güç kazanmasını sağladı. Ancak şimdilik teknik görünümde anlamlı bir değişimin olduğunu düşünmüyoruz. Bu noktada 1720 doların aşılması kısa vadede daha ılımlı bir tablo sergilenmesini sağlayabilir.
05 Haziran 2020 Cuma 11:05
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