İSTİHDAMDA SERT BOZULMA BEKLENİYOR

ABD Nisan ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 20 milyonun üzerinde kayba uğradığı tahmin edilirken bunun işsizlik oranını ise %4,4 seviyesinden %15’in üzerine çekmesi bekleniyor. Ancak aktif olarak iş arayanların sayısının azalması nedeniyle ülkede gerçek işsizlik oranının aslında %20’nin de üzerinde olduğuna yönelik yaygın bir görüş de var. İkinci çeyrekte verilerin zayıf geleceğine yönelik beklentinin genel yayıldığını düşünürsek piyasaların kötü verilere çok sert tepki vermeyeceğine inanıyoruz. Buna karşın, rakamların sorunun öngörülenden daha derin olduğuna işaret etmesi tüm tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceği için böyle bir senaryo negatif fiyatlamalara neden olabilir.