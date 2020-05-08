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İSTİHDAMDA SERT BOZULMA BEKLENİYOR

ABD Nisan ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 20 milyonun üzerinde kayba uğradığı tahmin edilirken bunun işsizlik oranını ise %4,4 seviyesinden %15’in üzerine çekmesi bekleniyor. Ancak aktif olarak iş arayanların sayısının azalması nedeniyle ülkede gerçek işsizlik oranının aslında %20’nin de üzerinde olduğuna yönelik yaygın bir görüş de var. İkinci çeyrekte verilerin zayıf geleceğine yönelik beklentinin genel yayıldığını düşünürsek piyasaların kötü verilere çok sert tepki vermeyeceğine inanıyoruz. Buna karşın, rakamların sorunun öngörülenden daha derin olduğuna işaret etmesi tüm tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceği için böyle bir senaryo negatif fiyatlamalara neden olabilir.

İSTİHDAMDA SERT BOZULMA BEKLENİYOR

ABD Nisan ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 20 milyonun üzerinde kayba uğradığı tahmin edilirken bunun işsizlik oranını ise %4,4 seviyesinden %15’in üzerine çekmesi bekleniyor. Ancak aktif olarak iş arayanların sayısının azalması nedeniyle ülkede gerçek işsizlik oranının aslında %20’nin de üzerinde olduğuna yönelik yaygın bir görüş de var. İkinci çeyrekte verilerin zayıf geleceğine yönelik beklentinin genel yayıldığını düşünürsek piyasaların kötü verilere çok sert tepki vermeyeceğine inanıyoruz. Buna karşın, rakamların sorunun öngörülenden daha derin olduğuna işaret etmesi tüm tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine yol açabileceği için böyle bir senaryo negatif fiyatlamalara neden olabilir.

08 Mayıs 2020 Cuma 10:35
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İSTİHDAMDA SERT BOZULMA BEKLENİYOR

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul 100 binden uzaklaşmamaya gayret ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana arka arkaya dört işlem gününü değer kaybı ile tamamlayan BIST-100 endeksi dün artı bölgede tutunmaya çalışsa da bir kez daha bu trendi kırmayı başaramadı. Hafta başından bu yana bakıldığında endeksin %2,7 geri çekilmiş olması içinde bulunduğumuz haftanın değer kaybı ile tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Haftanın son işlem gününde yurtiçinde önemli bir gündem maddesi bulunmazken piyasaların ABD istihdam rakamlarına vereceği tepkinin Borsa İstanbul’un kapanışına da etki edebileceğini düşünüyoruz. TL’deki değer kazanma çabasının yanında ticaret anlaşmasına yönelik olarak ABD ile Çin’den gelen iyimser açıklamalar Borsa İstanbul’un güne pozitif bir başlangıç yapacağına işaret ediyor.

EUR üzerindeki baskı sürüyor. ABD’de Hazine’nin içinde bulunduğumuz ayda oldukça yüksek tutarlı borçlanmalara imza atmasının beklenmesi getiri eğrisi boyunca tahvil faizlerini yukarı çekerken bu durum ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki makasın da artmasına yol açtı. Bunun bir sonucu olarak EUR/USD üzerindeki baskının arttığını ve paritenin 1,08’e daha yakın seyretmeye başladığını görüyoruz. Bugün ABD istihdam rakamları zayıf bir tablo ortaya koyacak olsa da bunun pariteye verebileceği desteğin ise asgari seviyede kalacağına inanıyoruz.

TL BDDK kararı sonrasında güç kazandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemeleri nedeniyle yurt dışında kurulu üç bankaya (BNP Paribas, Citibank ve UBS) bir bacağı TL olan döviz işlemlerinde yasak getirdi. Gün içinde 7,27’ye yaklaşan USD/TL kararın ardından 7,08’in de altını test etti. Kur yeni güne ise 7,10’a yakın bir noktada başlıyor. TL’deki volatilitenin son iki günde belirgin şekilde artmış olması fiyatlardaki hareketliliğin bir süre yüksek seyredebileceğine yönelik sinyaller veriyor.

Ons altın 1715 dolar sınırında. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının ivme kaybederek de olsa milyon ile ifade edilen seviyelerde artmaya devam etmesi ve bugünkü tarım dışı istihdam rakamının 20 milyonun üzerinde kayba işaret edeceğinin tahmin edilmesi değerli metallerin yukarı yönlü hareket etme isteği içerisinde olmasını sağlıyor. Ancak doların da güç kaybına karşın dirençli sayılabilecek bir görünüm sergilemesi ve bu kapsamda doların endeksinin 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmamaya gayret etmesi ons altındaki kazanımları limitliyor.  Aşılması ivme kazanılmasına katkı sağlayabileceği için 1715 dolar seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Haftalık kapanışta ise ABD istihdam verilerinin beklentilerden ne ölçüde uzaklaşacağı belirleyici olacaktır.

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