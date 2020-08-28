İstihdamda en büyük pay hizmet sektörünün

Yapılan araştırmada geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile yine aynı şekilde hizmet sektörünün aldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9’u hizmet sektöründe olurken, istihdamda da en yüksek payı yüzde 38,9 ile hizmet sektörünün aldığı kaydedildi. Ciro olarak bakıldığında ise en yüksek payı yüzde 43 ile ticaret sektörünün aldığı saptandı. Türkiye genelinde üretim değeri en yüksek alan imalat olurken, 2019 yılındaki aktif girişim sayısı 3 milyon 228 bin 421 oldu.

Ajans Press, istihdam ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl istihdam ile alakalı 131 bin 369 haber çıkışı olduğu görüldü. Girişimcilik ile alakalı çıkan haberlere bakıldığında ise 30 bin 938 haberin yansıma bulduğu kaydedildi. Geçen yıl ki haber içeriklerinde istihdam desteklerinin, İŞKUR’un ve online yatırım haberlerinin ön planda olduğu görüldü. 2020 yılı içerisinde istihdam başlığında medyaya yansıyan haberlerde ise, kısa çalışma ödeneği, devlet destekleri ve bankaların uygun faizler ile verdiği kredilerin en fazla yansıma bulan haberler arasında yer aldığı tespit edildi.