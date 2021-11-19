İstihdama BUTGEM dopingi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2021-2022 eğitim döneminde istihdama dönük meslek edindirme ve geliştirme kurslarına devam ediyor. Farklı sektörlere yönelik çok sayıda eğitim programından faydalanan kursiyerlerin önemli bir kısmı kurs bitmeden istihdam ediliyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren BUTGEM, 2021-2022 eğitim döneminde daha zengin ve nitelikli bir eğitim programı ile çalışmalarını sürdürüyor. İş dünyasında değişen şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim çeşitliliğini her eğitim döneminde artıran BUTGEM, 8 ana sektörde 186 eğitim programı düzenliyor. Otomotiv metal makine, endüstriyel otomasyon ve mekatronik, bilgi teknolojileri, tekstil, yönetim ve finans ve enerji sektörlerine yönelik eğitim programları kurgulayan BUTGEM, profesyonel alanlarda düzenlediği modüler eğitim programlarıyla da çalışanların uzmanlaşmasına katkı sağlıyor.

BUTGEM’in yeni dönem CNC Operatörlüğü kurslarına kadın kursiyerler de yoğun ilgi gösteriyor. Ayşe Tümsek, kadınların da CNC operatörlüğü mesleğini yapabileceğine inandığını belirterek, “CNC operatörlüğü geniş iş alanı olan bir meslek. Kendi işimi kurmayı istiyorum. Kadınların da bu mesleği yapabileceğini, sadece erkeklere yönelik bir meslek olmadığını göstermek istedik. Meslek sahibi olmak isteyenler düşünmeden BUTGEM’e mutlaka gelmeli” dedi.

BUTGEM’in makine tasarım eğitim programından faydalanan Burçe Ceren Kıraç ise “Kadın olduğumuz için bazı engeller ile karşılaşabiliyoruz. Hedefim makine sektöründe kadın ve erkek ayrımı olmadığını göstermek. Eğitim programımız oldukça yoğun. Buraya geldiğimde sıfırdım diyebilirim. Eğitimden sonra bu işi yapabileceğime olan güvenim arttı. Eğitimler bitmeden iş görüşmeleri yaptım. Oldukça olumlu geri dönüşler aldım. En yakın zamanda iş hayatına atılmayı istiyorum” diye konuştu.

“İşsiz kalma korkum yok”

CNC operatörlüğü kursiyerlerinden Neşet Dil, sanayi şehri Bursa’da CNC operatörlüğünde önemli bir istihdam talebi olduğunu belirterek, “Bu işi yapıp yapamayacağımı bilemiyordum. Üzerimdeki korkuyu BUTGEM’de attım. Eğitimimiz tamamlanmadan iş görüşmelerimizi yaptık. BUTGEM’den mezun olduktan sonra işim hazır. İşsiz kalma korkum yok” dedi.

Makine Mühendisi Emre Baş, BUTGEM’in eğitimlerinden 2019 yılından bu yana haberdar olduğunu söyledi. Bir makine mühendisinin görevinin hayatı kolaylaştırmak olduğu kadar teknolojiye ayak uydurmak olduğunu belirten Baş, bu konuda eksiklikleri tamamlamak için BUTGEM’e geldiğini belirtti. Kurs öncesinde gelen bir iş teklifini de reddettiğini belirten Emre Baş, “Kurstan sonra herhangi bir istihdam sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Makine tasarım kursuna katılan Makine Mühendisi Esra Karçal, BUTGEM’de hem teorik hem de pratik eğitimler aldığını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Yakup Küçük, temmuz ayından bu yana otomasyon sistemleri eğitimine katıldığını söyledi. BUTGEM’e gelmesindeki en önemli nedenin teorik ve pratik zengin eğitim müfredatı olduğunu belirten Küçük, merkezin iş hayatı öncesi kursiyerlere önemli bir deneyim yaşattığını vurguladı.

“Gelecek için umutluyum”

Resim öğretmeni Müşerref Parpar, BUTGEM tekstil desen tasarımı bölümünde 640 saat eğitim aldığını söyledi. Eğitimden sonra iş başı yapmak istediğini belirten Parpar, “Meslek edinmek ve geliştirmek için BUTGEM en doğru adres.” dedi. Moda tasarımı kursiyeri Eda Oral, verimli ve faydalı bir eğitim dönemini geride bıraktığını belirterek, eğitimlerin ardından rahat bir şekilde iş bulacağına inandığını söyledi. Moda tasarım kursiyeri Yeter Vatansever ise kendi patentinin olduğu bir markasının olduğunu belirterek, BUTGEM’in kendisine önemli bir vizyon kattığını kaydetti.

“35 binden fazla kişi meslek sahibi oldu”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayiin ihtiyaçlarına cevap verecek vasıfta insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artırılması için en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Bilhassa pandemi sonrası Türkiye’ye yönelik artan tedarik talebinin karşılanması ve ihracat fırsatının değerlendirilmesi için tüm firmaların hazırlıklı olması gereken bir dönemden geçtiklerini aktaran Başkan Burkay, “Odamızın meslekî eğitim projelerinden olan BUTGEM’de şimdiye kadar 1.100’ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişi meslek sahibi oldu. BUTGEM, iş sahibi olmak isteyenlere büyük bir imkân sunuyor. BTSO olarak vasıflı istihdama yönelik model çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.