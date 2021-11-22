İstihdam endeksi yıllık yüzde 9,9 arttı

İstihdam endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 arttı.

TÜrkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçüncü çeyrek işgücü girdi endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,5, inşaat sektöründe yüzde 12,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 13,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12, inşaat sektöründe yüzde 15 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 44,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 40,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,9 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 4,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 11,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,3, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 29 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,8, inşaat sektöründe yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 27,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 27,1, inşaat sektöründe yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 40,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 46,2, inşaat sektöründe yüzde 29,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 7,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 6,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 2,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 11,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,1, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11 arttı.