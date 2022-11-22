İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 101,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 26,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 92,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 90,5, inşaat sektöründe yüzde 94,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 93,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 94,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 94,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 92,1, inşaat sektöründe yüzde 95,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 95,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 84,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 91,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 84,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 25,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,7, inşaat sektöründe yüzde 24,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 25,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,8, inşaat sektöründe yüzde 24,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,2 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 24,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,6 arttı.