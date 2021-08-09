İşten çıkarma yasağında işten çıkarılan çalışan sayısı açıklandı

İŞKUR'un açıkladığı Ocak-Haziran 2021 dönemi Aylık İstatistik Bülteni'ne göre işten çıkarmanın yasak olduğu Ocak-Haziran 2021 arasında 564 bin işsiz işsizlik ödeneği için başvurdu.

162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu durum 2021 yılının ilk 6 ayında 564 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Sadece Haziran 2021 döneminde 104 bin işsiz İŞKUR'a başvurdu. Veriler işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz 2021 dönemini kapsamıyor.

DİSK-AR'ın değerlendirmesine göre işsizlik ödeneği başvurularının işten çıkarma yasağının kalkmasına paralel olarak Temmuz 2021 sonrasına hızla tırmanacağını söylemek mümkün.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN MESLEKLER

Öte yandan İŞKUR verilerine göre temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe

'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı,

turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde oldu.



İŞKUR’un temmuz ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 160 bin 926, ocak-temmuz döneminde ise 940 bin 738 olarak açıklandı

EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

Açık işlerin yüzde 98,8’i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (435 bin 800 açık iş) imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.



Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış göstererek 2 milyon 995 bin 607 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,2’si erkek, yüzde 47,8’i kadın, yüzde 37,9’i 15-24 yaş grubunda.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 37 bin 348 kişi

yararlandı.