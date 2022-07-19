istegelsin ve Pazarama’dan iş birliği

Online süpermarket istegelsin ile online alışveriş platformu Pazarama iş birliği yaptı.

Online süpermarket istegelsin ve günlük hayatta tüketicilerin her türlü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen online alışveriş platformu İş Bankası’nın iştiraki Pazarama iş birliğine imza atarak güçlerini birleştirdi. Türkiye’de 40’tan fazla ilde tüketicilerin online olarak marketlere erişimini ve sipariş vermesini sağlayan online alışveriş platformu, Türkiye’nin önde gelen online market siparişi markalarından birisini daha platformuna kattı.

"Deneyimli ekiplerimizi birleştirdik"

İş birliğini değerlendiren istegelsin CEO’su Dehşan Ertürk, “Online süper market olarak tüketiciye ulaştığımız mecraları çeşitlendirmeyi ve avantajlı alışveriş deneyiminden daha fazla müşterinin yararlanmasını hedefliyoruz. Pazarama’yı da iş ortaklarımız arasına dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Deneyimli ekiplerinin güçlerini birleştirerek, uyumlu ve hızlı çalışmaları sonucu karşılıklı entegrasyonları başarıyla tamamladık. Bundan sonraki sürecin her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim. Şirket olarak müşteri sayımızı artırmak için emin adımlarla yürürken iştiraklerimizin destekleri de bizi büyütmeyi sürdürecek” şeklinde konuştu.

İş birliğine imza atmaktan gurur duyduklarını belirten Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak şöyle konuştu:

Online alışveriş platformu olarak hayatın her alanını kolaylaştırmaya çalışıyor, online alışverişin yanında market siparişi, araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, yemek siparişi, dijital kod satın alma gibi hizmetleri sunarak kullanıcıların tek uygulamadan ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. Mevcut durumda 40’tan fazla ilde tüketicilerin online olarak marketlere erişimini ve sipariş vermesini sağlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen online market siparişi markalarından istegelsin’in de platformumuza dahil olması ile birlikte ürün gamını genişleterek, hizmet kalitesini daha da artırıyoruz.”

İş birliğinin çıkış dönemine özel olarak Pazarama MaxiPuan kampanyasının da başlatıldığı belirtildi.