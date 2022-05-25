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İşte kira fiyatlarının yükselmesinin sebebi

Ülke genelinde artan ve hükümetin önlem almak için adım attığı ev kiralarındaki artışın sebepleri şaşırtıyor. Özellikle internet platformlarında düzensiz fiyat artışı yaşanırken, bazı emlakçılar da ev sahiplerini olumsuz yönlendiriyor. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ev kiralarının artmasının sebebinin internet portallarında yapılan bireysel ilanlardan kaynaklı olduğunu ve bunun için önlemler alınması gerektiğini söyledi. İnternet portallarının denetlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Hacıoğlu, "İlan hurdalığı var. Herkes kafasına göre hoyratça ilan yayınlayabiliyor, bunun önünün kesilmesi lazım" dedi.

Ekonomi 25.05.2022, 15:43 25.05.2022, 16:53
İşte kira fiyatlarının yükselmesinin sebebi

Son birkaç ayda Türkiye genelinde yaşanan kira artışına karşı, hükümet önemli adımlar attı. Ancak yükselen kira artışları, ev sahiplerinin de artış sebebiyle eski kiracılarını çeşitli bahaneler ile çıkarmak için adım atmaları vatandaşı olumsuz etkiledi. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, kira fiyatlarının artmasında en büyük etkenin internet portallarında yapılan bireysel ilanların olduğunu belirtti.

Piyasaların beklenmedik bir şekilde artış gösterdiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Hem Kocaeli’de hem de ülkemizde ciddi bir artış söz konusu.

Bugün hiç tahmin edemediğimiz kiralar konuşuluyor. Örneğin Derince ilçemizde bulunan basın sitesinde geçen sene kira fiyatları 600-650 TL civarlarında kiralık bir ev bulabiliyorken şu an ise bin 500, 2 bin ve daha fazla yukarı çekilmiş fiyatları görebiliyoruz. Bir de kent konutun ürettiği Tuana Evlerindeki fiyatları gerçekten biz de şaşkınlıkla izliyoruz, 5-7 bin TL arasında kiralık daireler var.

Pandemiyle birlikte hayatın akışı yavaşlarken insanlar dairelerini kiraya veremiyorlardı, veremedikleri gibi aidatları veya giderleri kendi ceplerinden karşılıyordu. Pandemi döneminde bin TL ‘ye verdikleri evleri 800 TL’ye veriyorken şu an neden 2 bin, 2 bin 500, 3 bin TL isteniyor. Bu dairelerin metrekareleri mi, özellikleri mi, konumu mu değişti? Şu an vatandaşlar kiraları ödeyemez durumda. Bir de Türkiye de maalesef biz fırsatçı ve stokçu bir zihniyetle hareket ediyoruz” dedi.

"Maalesef bugün bu sektör tekelleşmiş halde ve bunu yapan da sahibinden.com’dur"

Gayrimenkul piyasasının önünün açılması için devletin 1.30, 1.40’larda seyreden konut kredilerini, kamu bankalarında 0.99 olarak düzenlediğini ifade eden Hacıoğlu, "Yayınlandığı saniye itibariyle takip ettiğimiz ilanlarda fiyatlar iki katına çıktı. Örnek vermek gerekirse kişi internet portalına ilanını 1 milyon 650 bin TL olarak pazara sunmuştu, 0.99 oranını duyduğu gibi gayrimenkulün fiyatını 2 milyon TL’ye çıkarttı. İşte bu haksız kazanç ve etik olmayan davranışlar. Özellikle internet portallarının denetlenmesi ve o verilerin düzgün hale getirilmesiyle ilgili çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kendi sektörümüzü korumak anlamında söylemiyorum ama fiyatları yükselten inşaat ve emlak firmaları değil, bizler değiliz. Elbette de bizler içerisinde de farklı davranışta bulunan arkadaşlarımız olabilir ama genellemeye baktığımızda ev kiralarının artması bireysel ilanlardan dolayı olduğunu görüyoruz. İnternet portallarında ilan giriş kuralları bellidir. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ilan giremiyor. Maalesef bugün bu sektör tekelleşmiş halde ve bunu yapan da sahibinden.com’dur. Ev alacak, satacak veya ekspertiz yapacak olan kişiler sahibinden.com internet portalına girip bütün piyasayı oradan yönlendirmeye çalışıyorlar. Örneğin İzmit Yenişehir Mahallesinde 2+1 daire 600 bin TL civarındaysa ve ben oraya 400 bin TL ilan gireceksem bana o internet portalının şunu demesi lazım ‘Buradaki rayiçler bu’. Ya da rayiçler 600 bin TL ise ve ben 800 bin TL’ye ilan gireceksem o internet portalı bana bu ilanı girdirmesin. Buradaki bu kıstası ayarlamak gerekiyor" diye konuştu.

"İnternet portallarında ilan hurdalığı var. Herkes kafasına göre hoyratça ilan yayınlayabiliyor"

En büyük sıkıntının bireysel ilan girişleri olduğunu söyleyen Hacıoğlu, "Benim firma olarak yetki belgem yoksa mağaza açamıyorum ama ben bir vatandaş olarak mail adresiyle bir tane ücretsiz ilan yayınlayabiliyorum, o hakkı bana veriyorlar. Peki bu hakkım varken babama, anneme, çocuklarıma, eşime ve bunun sayısını artırarak ilan verebiliyorum. Peki ben firma olarak o zaman neden internet portalına aylık ücret veriyorum? Aslında burada denetlenmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus budur çünkü sıkıntı buradan başlıyor. Nasıl çalışmayan araçlar hurdalıkta birikiyorsa şu an maalesef internet portallarında ilan hurdalığı var. Herkes kafasına göre hoyratça ilan yayınlayabiliyor, bunun önünün kesilmesi lazım. Herkesin buraya ilan vermemesi lazım, veriyorsa ilan kurallarına uyması gerekmektedir. Vatandaşlar bireysel ilan vermesin demiyorum tabi ki de versin ama onlarında bir sınırı olması lazım. Bizde bu konuda mustaribiz" şeklinde konutu.

Kiracılar ise en çok zorla çıkartılmaya çalışılmaktan şikayetçi. Bazı kötü niyetli emlakçılar da daha fazla komisyon alabilmek adına ev sahiplerine fiyatları yüksek söylüyor.

#kira fiyatları
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