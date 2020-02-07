İşte il il konut stokları ile konut değer istatistikleri

Ocak 2020 sonu itibarıyla 81 ilin konut stokları ile ortalama değer istatistiklerini açıklayan teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye geneli konut verilerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’nın yer aldığı 5 büyükşehrin rakamlarına ilişkin detayları da paylaştı.

Endeksa.com’un analizlerine göre ile Türkiye genelinde satılık konut stoku 904 bin 052 adet. Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 231 TL, ortalama satış fiyatının 290 bin 30 TL, ortalama kira bedelinin ise 1.283 TL olduğu Türkiye genelinde, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl, ortalama konut pazarlama süresi de 73 gün.

EN FAZLA KONUT STOKU İSTANBUL’DA İKEN EN AZ KONUT STOKU HAKKARİ’DE

Endeksa’nın dikkat çeken Türkiye konut stok ortalaması verilerine göre, en fazla konut stoku 260 bin 903 adetle İstanbul’da. İstanbul’u 130 bin 3 adetle Ankara, 76 bin 44 adetle İzmir takip etti. En düşük konut stoku ise 35 adet ile Şırnak ve Hakkari’de.

KONUT METREKARE SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK İL MUĞLA EN DÜŞÜK İL HAKKARİ

Rakamlara göre Türkiye ortalama konut metrekare satış fiyatında en yüksek il 4 bin 446 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 3 bin 579 TL ile İstanbul, 2 bin 916 TL ile de İzmir takip etti. Ortalama konut metrekare satış fiyatının en düşük olduğu il sıralamasında ilk üçü 917 TL ile Hakkari, 976 TL ile Ağrı ve bin 3 TL ile Mardin paylaştı.

PAZARLAMA SÜRESİ EN UZUN İL MUĞLA

Endeksa’nın analizlerinde konut pazarlama süreleri de dikkat çekiyor. Ortalama 94 gün ile Muğla Türkiye genelinde birinci sırayı alırken, ikinciliği ortalama 91 gün ile Giresun ve Karabük paylaşıyor, üçüncü sırada ise 90 gün ile Rize, Sinop, Trabzon, Kastamonu, Düzce ve Muş geliyor.

EN UZUN GERİ DÖNÜŞ TUNCELİ’DE

Konut yatırımının geri dönüş süresi sıralamasında en düşük 13 yıl ile Ağrı iken, 33 yıl ile Tunceli geri dönüş süresi en uzun il oldu.

5 BÜYÜKŞEHİRDEKİ DURUM

Endeksa.com, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa konut satış verilerini de detaylandırdı. 5 büyükşehir arasında ortalama 87 günle en uzun konut pazarlama süresinde Bursa ilk sırada iken, hem konut stoku hem de ortalama metrekare satış fiyatında İstanbul ilk sırayı aldı.

Endeksa’ya göre 5 büyükşehir arasındaki veri sonuçları şöyle: 260 bin 903 adet satılık konut stoku bulunan İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 579 TL, ortalama satış fiyatı ise 412 bin 505 TL. Ortalama kira bedelinin 1.503 TL olduğu megakentte, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl, ortalama konut pazarlama süresi 72 gün.

Ankara’da 130 bin 3 adet satılık konut stoku bulunuyor; ortalama konut metrekare satış fiyatının 1.787 TL olduğu Başkentte, ortalama satış fiyatı 232 bin 440 TL, ortalama kira ise 1.184 TL. Konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl olduğu Ankara’da ortalama konut pazarlama süresi 66 gün.

Türkiye’deki konut stokunun yüzde 8’ini oluşturan İzmir’de ise 76 bin 44 adet satılık konut bulunuyor. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 916 TL, ortalama satış fiyatının 349 bin 320 TL olduğu İzmir’de ortalama kira bin 466 TL iken konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl, ortalama konut pazarlama süresi ise 80 gün.

44 bin 447 adetlik satılık konut stoku ile Antalya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 325 TL iken ortalama satış fiyatı 275 bin 880 TL. Ortalama kira bedelinin bin 430 TL olduğu kentte, konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl iken ortalama konut pazarlama süresi 79 gün.

28 bin 99 adet satılık konut stoku bulunan Bursa’da, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 78 TL, ortalama satış fiyatı 280 bin 125 TL. Kentte ortalama kira 1.217 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl iken ortalama konut pazarlama süresi 87 gün.