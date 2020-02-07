Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121906
ALTIN
301.887
DOLAR
5.9838
STERLİN
7.7443
EURO
6.5541

İşte il il konut stokları ile konut değer istatistikleri

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye’nin konut verilerini açıkladı. Bu rakamlara göre ülke genelinde 900 bin adeti aşan konut stokunda megakent İstanbul 260 bin adetle ilk sırayı alıyor. Ortalama konut pazarlama süresinin 73 gün olduğu Türkiye genelinde Muğla en uzun pazarlama süresine sahip il.

İşte il il konut stokları ile konut değer istatistikleri

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye’nin konut verilerini açıkladı. Bu rakamlara göre ülke genelinde 900 bin adeti aşan konut stokunda megakent İstanbul 260 bin adetle ilk sırayı alıyor. Ortalama konut pazarlama süresinin 73 gün olduğu Türkiye genelinde Muğla en uzun pazarlama süresine sahip il.

07 Şubat 2020 Cuma 14:53
1243 Okunma
İşte il il konut stokları ile konut değer istatistikleri

Ocak 2020 sonu itibarıyla 81 ilin konut stokları ile ortalama değer istatistiklerini açıklayan teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye geneli konut verilerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’nın yer aldığı 5 büyükşehrin rakamlarına ilişkin detayları da paylaştı.

Endeksa.com’un analizlerine göre ile Türkiye genelinde satılık konut stoku 904 bin 052 adet. Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 231 TL, ortalama satış fiyatının 290 bin 30 TL, ortalama kira bedelinin ise 1.283 TL olduğu Türkiye genelinde, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl, ortalama konut pazarlama süresi de 73 gün.

EN FAZLA KONUT STOKU İSTANBUL’DA İKEN EN AZ KONUT STOKU HAKKARİ’DE

Endeksa’nın dikkat çeken Türkiye konut stok ortalaması verilerine göre, en fazla konut stoku 260 bin 903 adetle İstanbul’da. İstanbul’u 130 bin 3 adetle Ankara, 76 bin 44 adetle İzmir takip etti. En düşük konut stoku ise 35 adet ile Şırnak ve Hakkari’de.

KONUT METREKARE SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK İL MUĞLA EN DÜŞÜK İL HAKKARİ

Rakamlara göre Türkiye ortalama konut metrekare satış fiyatında en yüksek il 4 bin 446 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 3 bin 579 TL ile İstanbul, 2 bin 916 TL ile de İzmir takip etti. Ortalama konut metrekare satış fiyatının en düşük olduğu il sıralamasında ilk üçü 917 TL ile Hakkari, 976 TL ile Ağrı ve bin 3 TL ile Mardin paylaştı.

PAZARLAMA SÜRESİ EN UZUN İL MUĞLA

Endeksa’nın analizlerinde konut pazarlama süreleri de dikkat çekiyor. Ortalama 94 gün ile Muğla Türkiye genelinde birinci sırayı alırken, ikinciliği ortalama 91 gün ile Giresun ve Karabük paylaşıyor, üçüncü sırada ise 90 gün ile Rize, Sinop, Trabzon, Kastamonu, Düzce ve Muş geliyor.

EN UZUN GERİ DÖNÜŞ TUNCELİ’DE

Konut yatırımının geri dönüş süresi sıralamasında en düşük 13 yıl ile Ağrı iken, 33 yıl ile Tunceli geri dönüş süresi en uzun il oldu.

5 BÜYÜKŞEHİRDEKİ DURUM

Endeksa.com, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa konut satış verilerini de detaylandırdı. 5 büyükşehir arasında ortalama 87 günle en uzun konut pazarlama süresinde Bursa ilk sırada iken, hem konut stoku hem de ortalama metrekare satış fiyatında İstanbul ilk sırayı aldı.

Endeksa’ya göre 5 büyükşehir arasındaki veri sonuçları şöyle: 260 bin 903 adet satılık konut stoku bulunan İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 579 TL, ortalama satış fiyatı ise 412 bin 505 TL. Ortalama kira bedelinin 1.503 TL olduğu megakentte, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl, ortalama konut pazarlama süresi 72 gün.

Ankara’da 130 bin 3 adet satılık konut stoku bulunuyor; ortalama konut metrekare satış fiyatının 1.787 TL olduğu Başkentte, ortalama satış fiyatı 232 bin 440 TL, ortalama kira ise 1.184 TL. Konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl olduğu Ankara’da ortalama konut pazarlama süresi 66 gün.

Türkiye’deki konut stokunun yüzde 8’ini oluşturan İzmir’de ise 76 bin 44 adet satılık konut bulunuyor. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 916 TL, ortalama satış fiyatının 349 bin 320 TL olduğu İzmir’de ortalama kira bin 466 TL iken konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl, ortalama konut pazarlama süresi ise 80 gün.

44 bin 447 adetlik satılık konut stoku ile Antalya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 325 TL iken ortalama satış fiyatı 275 bin 880 TL. Ortalama kira bedelinin bin 430 TL olduğu kentte, konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl iken ortalama konut pazarlama süresi 79 gün.

28 bin 99 adet satılık konut stoku bulunan Bursa’da, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 78 TL, ortalama satış fiyatı 280 bin 125 TL. Kentte ortalama kira 1.217 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl iken ortalama konut pazarlama süresi 87 gün.

İl Adı

Ocak 2020 Konut Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

Geri Dönüş (yıl)

Pazarlama Süresi (Gün)

Stok (adet)

Toplam Stok İçinde Payı (%)

Adana

1.727

19

60

21.976

2%

Adıyaman

1.493

21

62

2.193

0%

Afyonkarahisar

1.770

24

71

2.862

0%

Ağrı

976

13

70

149

0%

Aksaray

1.648

27

62

2.009

0%

Amasya

1.546

23

69

1.439

0%

Ankara

1.787

16

66

130.003

14%

Antalya

2.325

16

79

44.447

5%

Ardahan

1.160

18

89

58

0%

Artvin

1.627

22

79

282

0%

Aydın

2.494

23

76

24.654

3%

Balıkesir

2.337

23

82

25.187

3%

Bartın

2.145

25

66

1.071

0%

Batman

1.421

17

65

1.346

0%

Bayburt

1.525

20

62

94

0%

Bilecik

1.424

20

88

887

0%

Bingöl

1.284

21

62

487

0%

Bitlis

1.318

16

64

290

0%

Bolu

1.764

22

65

2.185

0%

Burdur

1.952

22

68

817

0%

Bursa

2.078

19

87

28.099

3%

Çanakkale

2.343

20

73

6.747

1%

Çankırı

1.479

21

63

575

0%

Çorum

1.504

23

63

3.388

0%

Denizli

2.020

21

67

11.858

1%

Diyarbakır

1.348

18

62

4.873

1%

Düzce

1.467

19

90

2.391

0%

Edirne

2.124

16

73

2.200

0%

Elazığ

1.548

23

66

2.707

0%

Erzincan

1.729

23

61

490

0%

Erzurum

1.209

19

64

3.632

0%

Eskişehir

1.950

19

78

12.674

1%

Gaziantep

1.790

16

64

13.928

2%

Giresun

1.649

22

91

1.506

0%

Gümüşhane

1.601

19

66

144

0%

Hakkari

917

-

-

15

0%

Hatay

1.380

19

68

7.099

1%

Iğdır

1.546

16

60

156

0%

Isparta

2.184

19

71

1.634

0%

İstanbul

3.579

22

72

260.903

29%

İzmir

2.916

20

80

76.044

8%

Kahramanmaraş

1.369

19

62

4.789

1%

Karabük

1.534

19

91

924

0%

Karaman

1.516

24

80

1.675

0%

Kars

1.106

-

69

317

0%

Kastamonu

1.777

25

90

1.688

0%

Kayseri

1.469

24

73

13.447

1%

Kırıkkale

1.276

18

63

2.360

0%

Kırklareli

1.737

19

68

2.588

0%

Kırşehir

1.485

25

73

928

0%

Kilis

1.430

14

70

488

0%

Kocaeli

1.975

21

73

21.194

2%

Konya

1.521

19

75

13.711

2%

Kütahya

1.553

18

88

2.621

0%

Malatya

1.469

21

64

4.601

1%

Manisa

1.883

20

65

13.374

1%

Mardin

1.003

16

62

1.497

0%

Mersin

1.677

19

75

18.769

2%

Muğla

4.446

24

94

18.590

2%

Muş

1.036

16

90

151

0%

Nevşehir

1.592

20

65

1.102

0%

Niğde

1.195

22

63

1.630

0%

Ordu

1.827

23

72

3.008

0%

Osmaniye

1.250

19

67

2.315

0%

Rize

2.119

24

90

1.295

0%

Sakarya

1.788

19

83

11.587

1%

Samsun

1.777

20

75

12.256

1%

Siirt

1.214

19

62

405

0%

Sinop

2.094

20

90

1.085

0%

Sivas

1.415

22

68

2.322

0%

Şanlıurfa

1.163

16

63

4.235

0%

Şırnak

1.019

18

-

35

0%

Tekirdağ

1.629

19

67

17.683

2%

Tokat

1.630

21

83

2.059

0%

Trabzon

1.837

24

90

4.761

1%

Tunceli

2.076

33

89

73

0%

Uşak

1.661

20

74

1.481

0%

Van

1.580

16

61

1.808

0%

Yalova

2.200

18

85

4.132

0%

Yozgat

1.391

19

84

1.214

0%

Zonguldak

1.977

20

86

2.332

0%

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek
Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek
Dolar, euro ve altın kurunda son durum
Dolar, euro ve altın kurunda son durum
İhracat 2020 yılına da rekorla başladı
İhracat 2020 yılına da rekorla başladı

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim