İş’te Eşit Kadın Sertifikası Sigorta Sektöründe Büyüyor!

Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.

Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları uyumu, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri.

1960’tan bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonunu sürdürülebilir adımlarla ileriye taşıyan Aksigorta, bireysel ve kurumsal müşterilerine, 10 bölge müdürlüğü, 664 çalışan, 3000'e yakın bağımsız acente, 782 Akbank şubesi, 69 broker ve 5750'ye yakın anlaşmalı kurum ile hizmet vermektedir.

Sabancı Holding ve Belçikalı Ageas ortaklığındaki Aksigorta, tecrübesini, bilgisini, imkânlarını, müşterilerine doğru çözümleri sunmak, olumlu bir deneyim yaşatmak ve onların, aileleri ile birlikte geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılmak için kullanmaktadır.

İş hayatında eşitliği söylemden eyleme geçirmiş olan Aksigorta’nın çalışanlarının %51’i kadın. Ayrıca şirket içinde ve şirket dışında kadınların hayatına değer katacak önemli girişimleri bulunuyor.

Aksigorta, Genel Müdürlük ve 10 Bölge Ofisi’nde Intertek tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanmıştır.