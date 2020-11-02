İşte dolarda son durum

Yurt içi piyasalarda enflasyon rakamları öncelikli takip edilecek gelişmelerin başında yer alırken, ABD’de seçim, faiz kararı ve istihdam verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olacak. Dolar/TL gün içinde 8.39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur daha sonra söz konusu seviyenin altına çekildi.

Foreks tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı ankete göre, Ekim ayında tüketici fiyatları medyan tahmini aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 11,86 olarak belirlendi. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

Yurt dışında kritik haftaya giriyor. ABD’nin önümüzdeki 4 yılını yönetecek Başkan için seçim bu hafta gerçekleştiriliyor. ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri ülkenin yakın tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti’nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ülke genelinde Başkan Donald Trump’a karşı yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak ABD’deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli olmayabiliyor. Eyaletler arasındaki denge seçimde az oy alanın da başkan olabilmesine imkan sağlıyor. Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.