İşte bankaların emekli promosyonları

3 yılda bir bankalardan promosyon alan emekliler banka tercihlerini bu promosyonlara göre yapıyor. Çiçeği burnunda emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Emeklilerin kendilerini tercih etmeleri için adeta yarışan bankalar promosyon miktarını nerede emekli maaşı kadar yaptı.

BANKALAR EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Hem kamu hem de devlet bankaları emeklilere 3 yılda bir olmak üzere promosyon veriyor. 3 yıl seçtiğiniz bankadan emeklilik sözünüze alacağınız promosyon miktarını banka banka sıraladık.

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

BANKALARIN PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

2017 yılı Mart ayından bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.

Promosyonun tek şartı 3 yıl maaş söz olurken bankalar kampanyalarla yarışa girdi. Düzenlenen kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin lirayı bile bulurken yarış emeklilere yeni fırsatlar doğurdu.

Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.

EMEKLİLERİN KAMPANYA ŞARTLARINA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.

Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor. Bu yüzden sözleşmeyi imzalamadan ya da maaşınızı bankaya taşımadan önce mutlaka şartları iyice gözden geçirin.