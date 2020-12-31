banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

İşte 2021'in zamlı trafik cezaları

Trafik cezalarının yüzde 9,11 artmasıyla 2021'de en düşük ceza 113 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 35 bin 699 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak.

Ekonomi 31.12.2020, 14:44
10
İşte 2021'in zamlı trafik cezaları

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.

Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.

Emniyet kemeri takmayana 144 lira ceza

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar 144 lirayla cezalandırılacak.

Engellilere ait alanlara park edenlere 288 lira ceza verilecek.

Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 300 liradan 7 bin 369 liraya kadar değişecek.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 314 lira ceza uygulanacak.

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuteri taşıt yolunda sürenlere, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanması için ayrılan yerlerde sürenlere, elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlara da 314 lira ceza kesilecek.

Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 446 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 543 lirayla cezalandırılacak.

Plakada değişikliğin cezası 551 lira

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 551 lira ceza verilecek.

Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı eşyayı izin almadan taşıyan ve taşıttıranlara 607 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda bu kurala uymamanın cezası 835 lira olacak.

Alkollü araç kullanan 1339 lira ödeyecek

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak.

Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara 1339 liradan 6 bin 700 liraya kadar ceza verilecek. Alkollü şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler 1679 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 270 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12