İstanbul’un zam şampiyonu kıvırcık salata oldu

Eylül ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün yüzde 49,68 ile kıvırcık salata oldu. Bu ayda erik ise en çok ucuzlayan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 127’sinin perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında kıvırcık salata fiyatı yüzde 49,68 arttı

Eylül ayında Gıda Harcamaları; Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Kıvırcık Salata fiyatı yüzde 49,68 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde 47,06 ile gazete, Çocuk Giyim harcamaları alt grubunda yüzde 32,62 ile çocuk okul kıyafetleri, yüzde 23,51 ile okul çantası, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde 21,97 ile kurşun kalem, Giyim Harcamaları grubundan yüzde 21,03 ile çocuk süveter ve Gıda harcamalarından yüzde 17,02 ile patlıcan olmuştur.

2021 Eylül ayında erik yüzde 39,08 ucuzladı

2021 Eylül ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan erik yüzde 39,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 30,00 ile çarşaf, Gıda harcamalarından yüzde 23,59 ile salatalık, yüzde 18,75 ile şeftali, yüzde 15,81 ile armut ve yüzde 14,39 ile yaş üzüm olmuştur.