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İstanbul’un Yatırım Değeri Yüksek İlçeleri Hangileri?

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, son 1 yıl içerisinde İstanbul’un yatırım açısından değerlenen ilçelerini sıraladı. Aylık olarak en hızlı artışın yaşandığı ilçeleri de ortaya koyan Hürriyet Emlak, kiralık konutlardaki aylık ve yıllık değişimi de gözler önüne serdi.

Ekonomi 31.01.2021, 17:39
6
İstanbul’un Yatırım Değeri Yüksek İlçeleri Hangileri?

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, son 1 yıl içerisinde İstanbul’da satılık konut kategorisinde en çok artışın yaşandığı ilçeleri sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde satılık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış %117,41 ile Beykoz’da gözlemlendi. Beykoz’u %112,85 ile Sarıyer, %99,56 ile Avcılar, %77,63 ile Başakşehir ve %75,50 ile Üsküdar takip etti. 

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul ilçelerindeki fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi: “İstanbul ilçelerinden özellikle Beykoz ve Sarıyer’in 2020 yılında sürekli olarak değerlendiğini gözlemliyoruz. Bu iki ilçede satılık konut araması son 5 yılın en yüksek seviyesini pandemi sürecinde gördü. Mayıs ve Haziran aylarında bu aramalar zirve noktaya ulaştı. Talebin bu kadar fazla olması da bölgedeki fiyatları yükseltti. İstanbullular evlerinde kaldığı bu süreçte doğaya ve denize daha yakın olmak istedi, özellikle sahile yürüme mesafesindeki semtler dikkat çekici oldu. Bu iki ilçede de bahçeli villaların satış rakamlarında yüzde 100’ün üzerinde artışlar gördük. Ayrıca son zamanlarda yaşanan depremler de az katlı yaşama teşvik edici oldu.”

İstanbul’daki Tüm İlçelerin Son 1 Yıldaki Değişimi

Ocak 2020 

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2021 

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

Amortisman Süresi (Yıl)

1.

Beykoz

5.661 TL

12.308 TL

%117,41

56

2.

Sarıyer

9.984 TL

21.251 TL

%112,85

39

3.

Avcılar

2.016 TL

4.023 TL

%99,56

23

4.

Başakşehir

3.796 TL

6.743 TL

%77,63

26

5.

Üsküdar

4.286 TL

7.522 TL

%75,50

31

6.

Adalar

6.156 TL

10.676 TL

%73,43

5

7.

Beşiktaş

11.501 TL

19.070 TL

%65,81

31

8.

Arnavutköy

2.274 TL

3.684 TL

%62,01

25

9.

Beylikdüzü

2.515 TL

4.004 TL

%59,19

19

10.

Esenyurt

1.969 TL

2.875 TL

%46,03

13

11.

Şile

3.771 TL

5.467 TL

%44,97

25

12.

Büyükçekmece

3.480 TL

5.017 TL

%44,16

28

13.

Tuzla

3.362 TL

4.679 TL

%39,17

29

14.

Silivri

2.345 TL

3.252 TL

%38,68

27

15.

Kartal

3.480 TL

4.795 TL

%37,80

29

16.

Şişli

5.532 TL

7.604 TL

%37,45

22

17.

Gaziosmanpaşa

2.966 TL

4.073 TL

%37,34

19

18.

Bayrampaşa

3.174 TL

4.340 TL

%36,73

20

19.

Ataşehir

4.691 TL

6.303 TL

%34,37

20

20.

Sancaktepe

2.665 TL

3.566 TL

%33,82

22

21.

Çatalca

2.463 TL

3.294 TL

%33,74

25

22.

Sultanbeyli

2.706 TL

3.611 TL

%33,45

33

23.

Beyoğlu

5.740 TL

7.580 TL

%32,06

16

24.

Bahçelievler

3.412 TL

4.455 TL

%30,56

21

25.

Pendik

3.002 TL

3.912 TL

%30,31

27

26.

Sultangazi

2.421 TL

3.125 TL

%29,10

20

27.

Zeytinburnu

4.004 TL

5.148 TL

%28,58

22

28.

Kadıköy

7.779 TL

9.994 TL

%28,47

30

29.

Çekmeköy

3.094 TL

3.975 TL

%28,46

21

30.

Bakırköy

8.561 TL

10.838 TL

%26,60

29

31.

Kağıthane

3.899 TL

4.861 TL

%24,67

19

32.

Ümraniye

3.571 TL

4.440 TL

%24,35

22

33.

Fatih

4.122 TL

5.099 TL

%23,71

20

34.

Bağcılar

3.482 TL

4.236 TL

%21,66

14

35.

Maltepe

4.128 TL

4.950 TL

%19,92

24

36.

Güngören

3.331 TL

3.909 TL

%17,36

18

37.

Eyüpsultan

5.090 TL

5.860 TL

%15,13

17

38.

Küçükçekmece

4.144 TL

4.474 TL

%7,97

21

39.

Esenler

2.897 TL

3.090 TL

%6,66

19

Satılık konutlarda son 1 ayda hangi ilçeler değerlendi?

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre satılık konutlarda son 1 ay içerisindeki yükseliş değerlendirildiğinde ilk sırada %11,59 ile Beykoz yer alıyor. Beykoz’da geçtiğimiz ay satılık konutların ortalama metrekare fiyatının 11 bin 029 TL olduğu görülürken bu rakamın ocak ayı içerisinde 12 bin 308 TL’ye yükseldiği gözlemleniyor. Beykoz’u %11,40 ile Beyoğlu takip ediyor. Beyoğlu’nda ise geçtiğimiz ay 6 bin 805 TL olan ortalama metrekare fiyatı 7 bin 580 TL’ye yükselmiş durumda. Üçüncü sırada yer alan Arnavutköy’ün değişim oranı ise %10,05. Geçtiğimiz ay 3 bin 348 TL olan satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 684 TL’ye yükseldi. Hızlı yükselişiyle dikkat çekerek dördüncü sırada yer alan Şile’de ise son 1 ay içerisinde %9,33 artış gözlemlendi. Geçtiğimiz ay ortalama metrekare fiyatı 5 bin TL olan satılık konutların fiyatı bu ay 5 bin 467 TL üzerinden alıcı buldu.  

Kiralık konutlarda büyük değişim

İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konutun seyrinin de değerlendirildiği Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre son 1 yıl içerisinde en büyük değişim %109 ile Bağcılar’da yaşandı. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 13 TL olan Bağcılar’da 1 yıl içerisinde bu rakam 28 TL’ye yükseldi. İkinci sırada yer alan Gaziosmanpaşa’da ise %67,36’lık bir artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 12 TL olan ortalama metrekare fiyatı bu yıl 20 TL olarak kayıtlara geçti. Yüzde 62,37’lik artışla dördüncü sırada yer alan Esenyurt’ta ise geçtiğimiz yıl 13 TL olan ortalama metrekare fiyatı bu yıl 21 TL’ye yükseldi. Bir diğer hızlı yükselişin gözlemlendiği ilçe de %56,78 oranla Ataşehir oldu. Ataşehir’de geçtiğimiz yıl 18 TL ortalama metrekare fiyatları konuşulurken bu yılın aynı döneminde kiralık konutlar 29 TL üzerinden kiracısını buldu. Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkat çeken Başakşehir’de ise %42,71’lik bir değişim gözlemlendi. Son 1 yıl içerisinde kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatları 16 TL’den 23 TL’ye yükseldi.

Kiralık konut fiyatlarındaki büyük değişimi değerlendiren Zeynep Tandoğan, “Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar’da kiralık evlere olan talep son 1 yılda muazzam bir artış gösterdi. Bunun en önemli sebebi kentsel dönüşüm. Bu bölgelerde ya da yakın bölgelerde evi kentsel dönüşüme giren aileler kiralık evlere olan talebi artırdı. Kiralık ev sayısı azaldıkça kiralar yükseldi. Pandeminin de buna etkisi yüksek. Öyle ki, yeni inşaatların başlangıcı pandemi sebebiyle geciktiği için bu bölgelerde kiralık ev bulmak zorlaştı. Özellikle Bağcılar’da metro ve tramvaya yakın evlerin kira artışı ortalamayı oldukça yükseltti” diye konuştu. 

Tandoğan değerlendirmesine şöyle devam etti: “Başakşehir'e baktığımızda ise, bu ilçeye bağlı olan Bahçeşehir tarafı ağırlıklı beyaz yakalı. Evden çalışmaya başlayan kesim daha konforlu evlere geçmeye başladı ve piyasa hareketlendi. Başakşehir'de ayrıca ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevredeki ev fiyatlarında artışa sebep oldu. 

Anadolu yakasının en fazla fiyat artışı yaşanan ilçesi olan Ataşehir’e baktığımızda ise, yine pandemi ve deprem korkusu etkisini görüyoruz. Ataşehir’deki yeni binaların fazla olması deprem korkusu yaşayan ve Anadolu yakasında eski binalarda oturan aileleri bu bölgelere çekti. Öte yandan pandemi sürecinde evinde fazlaca vakit geçirip daha konforlu evlere taşınmak isteyenler için cazip bir bölge haline geldi.”

Kiralık konutlarda 1 ayda yüzde 10’un üzerinde fiyatı artan ilçeler

Son 1 aylık değişimin de değerlendirildiği Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre, kiralık konutlarda Bağcılar %12’lik artışla ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz ay kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 25 TL iken bu ay bu rakamın 28 TL’ye yükseldiği gözlemlendi. İkinci sırada ise %11,11’lik bir artışla Gaziosmanpaşa yer aldı. Geçtiğimiz ay 18 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu ay 20 TL’ye yükseldi. Hızlı yükselişin gözlemlendiği bir diğer ilçe de %10,65 ile Eyüpsultan oldu. Eyüpsultan’da geçtiğimiz ay 29 TL olan kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı bu ay 32 TL üzerinden kiracısını buldu. 

Hangi ilçelerde kiralar düştü?

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi eksiye geçen ilçeleri de sıraladı. Endeks verilerine göre Sultanbeyli’de kiralık konut fiyatları %25 oranında geriledi. Geçtiğimiz ay kiralık konutlardaki ortalama metrekare fiyatı 13 TL iken bu ay bu rakam 10 TL’ye indi. Düşüşün yaşandığı bir diğer ilçe de %9,54 ile Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu’nda rakamlar bir ay içerisinde 24 TL’den 21 TL’ye geriledi. Sarıyer ise düşüşün görüldüğü bir diğer ilçe oldu. %8,75 düşüşün gözlemlendiği ilçede geçtiğimiz ay ortalama metrekare fiyatı 54 TL iken bu ay bu rakam 49 TL’ye geriledi. Yüzde 8,34 düşüşün gözlemlendiği Çekmeköy de ise geçtiğimiz ay 19 TL olan rakamların bu ay 17 TL olduğu gözlemlendi. Hızlı düşüşüyle dikkat çeken bir diğer ilçe olan Küçük Çekmece’de ise geçtiğimiz ay ortalama metrekare fiyatı 21 TL iken bu ay 19 TL üzerinden kiracısını buldu.

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