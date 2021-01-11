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İstanbulluların yüzde 56,5’i geçinecek kadar kazanamıyor

“İstanbul Barometresi” araştırmasının üçüncüsünü yayınladı. Katılımcıların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtirken, sadece yüzde 3,8’i birikim yapabildiğini ifade etti.

Ekonomi 11.01.2021, 17:18
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İstanbulluların yüzde 56,5’i geçinecek kadar kazanamıyor

“İstanbul Barometresi” araştırmasının üçüncüsünü yayınladı. Katılımcıların yüzde 56,5’i Aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtirken, sadece yüzde 3,8’i birikim yapabildiğini ifade etti. Yüzde 70,9, bin TL tutarındaki acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Borç alıp verme oranlarının arttığı dikkat çekerken yüzde 15,3, kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi. Çalışanların yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu yaşarken iş arayanların yüzde 69,1 ise yakın bir zamanda iş bulamayacağına inanıyor. 

İstanbul Planlama Ajansı(İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu” nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı İstanbul Barometresi ile her ay, aynı temada sorular ile periyodik anketler yapılıyor. İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. Aralık Raporu’nun sonuçları şöyle:

Yüzde 49 ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise kasım ayına göre artarak, yüzde 25,1 ile yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. 

Yüzde 49,9 kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceği kanaatinde

Kendi ekonomisinin, yakın dönemde, kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9, iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde olanların oranı yüzde 30,1 düzeyinde ölçüldü.

Yüzde 56,5, geçinecek kadar para kazanamıyor

Katılımcıların yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39,7’si geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,8’i, bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

Aralık ayında borç alma ve verme oranı arttı.

Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu. 

Yüzde 15,3 kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor

Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.

Yüzde 70,9 bin TL tutarındaki acil bir harcamayı karşılayamıyor

Katılımcıların yüzde 70,9’u, bin TL tutarında, yüzde 85,3’ü ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Kasım ayına göre karşılayamayacağını söyleyenlerin oranında düşüş görüldü.

Yüzde 27,3, işten çıkarılma korkusu duyuyor

Katılımcıların yüzde 49,7’si çalıştığını, yüzde 80,1’i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8’i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27,3’ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi. 

İş arayanların yüzde 69,1’i iş bulamayacağına inanıyor

Katılımcıların yüzde 37,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 19,5’i emekli olduğunu, yüzde 15,2’si iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayıp bulamayan grubun yüzde 69,1’i yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti. Kasım ayına göre bu oranda düşüş görüldü.

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