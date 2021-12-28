banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

İstanbullu balıkçılar denize dönünce fiyatlar normale döndü

Günlük balık ihtiyaçlarının büyük bölümünü özellikle Marmara bölgesinden alan Eskişehirli balıkçılar, bir süre önce artan maliyetlerini gerekçe göstererek iki gün boyunca ağ atmayan İstanbullu balıkçıların yeniden suya açılmaları ile balığın bollaştığını, balık fiyatlarının normale döndüğünü belirttiler.

Ekonomi 28.12.2021, 11:51
İstanbullu balıkçılar denize dönünce fiyatlar normale döndü

Günlük balık ihtiyaçlarının büyük bölümünü özellikle Marmara bölgesinden alan Eskişehirli balıkçılar, bir süre önce artan maliyetlerini gerekçe göstererek iki gün boyunca ağ atmayan İstanbullu balıkçıların yeniden suya açılmaları ile balığın bollaştığını, balık fiyatlarının normale döndüğünü belirttiler.

Geçtiğimiz hafta, artan maliyetlerine rağmen kabzımalların balık kasa fiyatlarını yükseltmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen İstanbul’daki balıkçılar iki gün boyunca balığa çıkmama kararı almıştı. Balıkçılar bu iki günün ardından yeniden denizlere açılınca bu durum ülke genelindekiler gibi Eskişehir’deki tezgâhlara da yansıdı. Ağların atılmadığı zaman az balık olması nedeniyle artan balık fiyatları, tekrar eski haline geldi.

“İki gün bizi etkiledi, balık az çıktı, fiyatlara da yansıdı”

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, balıkçıların bazı sebeplerden dolayı iki gün boyunca motor kapattığını söyledi. Bu durumun tezgâhları da etkilediğini belirten Şahin, “Balıkçılar iki gün boyunca yetkililere seslerini duyurmak amacıyla motor kapattılar. Mazotun pahalı gelmesi ve denizlerdeki fırtınadan dolayı zorlandıklarını söyleyerek bunu yaptılar. Bu iki gün bizi etkiledi, balık az çıktı, fiyatlara da yansıdı. Tekrar balığa çıkmaya başladılar, şimdilerde tezgâhlar yeniden doldu. Önümüzdeki günlerde inşallah böyle bir şey olmaz. İnsanlar zaten en ucuza balığı alıyor. Vatandaşın bol bol balık yiyebilmesi için balıkçılara yardımcı olunması lazım. Devletimizin balıkçı teknelerine ve balıkçı esnafa yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Dolar düştü ama çupra ve levreğin fiyatı düşmedi

Çupra ve levreğin besi balıkları olmasından dolayı dövize endeksli olduğunu aktaran Şahin, bu balıkların fiyatlarında artış olduğunu kaydetti. Fiyatların genel olarak normal düzeyde olduğunu ifade eden Şahin, “Çupra, levrek ve bazı küçük balıklarda artış var, ama yine de fiyatlarımız normal. Balıkçılarımız Salı günü tekrar balığa çıktıkları için balık da bollaştı ve fiyatlar oturdu. Çupra ve levrek besi balığı olduğu için bunlar dolar endeksli alınıyor, o yüzden pahalı olur. Şimdi dolar da düştü ama hala çupra ve levreğin fiyatı düşmedi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8