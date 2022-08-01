İstanbul’da perakende fiyatlar Temmuz’da yüzde 99 arttı

2022 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 oranında arttı. 2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,95 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 17,31, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 7,70, Gıda Harcamalarında yüzde 4,83, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,44, Giyim Harcamalarında yüzde 2,63, Konut Harcamalarında yüzde 2,15, Diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 4,55 azalış izlendi.

Temmuz 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6,03, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 5,99, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,97 artış, Madenler Grubunda yüzde 7,51, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,97, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,72 azalış görüldü. Mensucat Grubunda İse fiyat değişmedi.