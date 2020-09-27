İstanbul’da palamut bayramı

40 LİRA OLAN PALAMUT 10 LİRAYA DÜŞTÜ

HAMSİDEN UCUZ PALAMUT

PALAMUT BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Denizlerde 1 Eylül tarihinden itibaren başlayan av sezonu bereketli geçerken, tanesi 10 liradan satılan palamut, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yeni sezonda palamutun bol çıktığını belirten balıkçılar fiyatların dahada düşeceğini söylüyor.

BALIKÇILAR ÇARŞISI BEYLİKDÜZÜ’NE UĞUR GETİRDİ

Bu sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı vatandaşsın ilgisinden memnun. İnsanların palamuta hasret kaldığını belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı Kenan Balcı: ’20 gün önce 40 lira olan palamut bugün 10-12 lira arasında satılmaya başladı. Tezgahlarımızda vatandaşlarımız en çok palamuta ilgi gösteriyor. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı, Beylikdüzü’ne uğur getirdi. Hamsi fiyatına palamut satmaya başladık’ ifadesini kullandı

PALAMUT MEVSİMİ BAŞLADI

Vatandaşların balığa büyük talep gösterdiklerini belirten Balcı: ‘İnsanlar balığı özlemişler. Bol ve lezzetli oluncada ilgi büyük oluyor. Biz müşterilerimizi özledik. Onlar balıkları özledi. Palamut balığını una batırın tava. Suya batırın ızgara. Mevsimi başladı. Yağlandı. İster tava, ister fırın yapabilirsiniz’ dedi.

HAMSİDEN UCUZ

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı Balcı vatandaşlara tavsiyelerdede bulundu. Balcı: ‘Hamsi 30 lira kilosu. Palamut 10 lira tanesi. Hamsiden ucuza geliyor. Hangi balık ucuzsa onu tercih edelim. En pahalı balık palamuttu bugün 10-12 lira arası. Çocuklarımız ve yaşlılarımız içinde palamut güzel bir balık çünkü kılçık derdide yok. Denizin kırmızı etli balığı’ şeklinde konuştu