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İstanbul’da mülk edinmek isteyen yabancı yatırımcılara 6 dilde rehber

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ni yayınladı.

Ekonomi 23.12.2020, 12:50
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İstanbul’da mülk edinmek isteyen yabancı yatırımcılara 6 dilde rehber

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ni yayınladı.

İstanbul Ticaret Odası, yabancı yatırımcıların ofis ve konut satın alma ile ilgili sorularına cevap vermek için ‘İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’ adıyla 6 dilde rehber ve bilgi broşürü yayınladı. İngilizce basılan rehber, uluslararası yatırımcı için İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile de zenginleştirildi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehberin İstanbul’un yatırım fırsatlarını, geniş bir yabancı yatırımcı kitlesine ulaştırması hedefleniyor. Rehberde, “Verilerle Türkiye, Türkiye’de Mülk Sahibi Olmak ve Yatırım Aşamaları, Uluslararası Bankacılık İşlemleri, Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak, Türkiye’de Yatırım ve Proje Fırsatları, Yatırım Fırsatları Sunan Sektörler ve Büyük Projeler” bölümleri yer alıyor.

Rehberin tanıtımı için video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç konuştu.

“Pandemi döneminde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında önemli bir artış oldu”

Ülke menfaatleri gereği olarak, yapılan düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde en büyük engel olan nite kabiliyet şartının kaldırıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Bununla birlikte bin 184 ülke vatandaşı ülkemizden taşınmaz ediniminde imkanı elde etmiştir. Yapılan bu düzenleme ile birlikte yabancıların ülkemize taşınmaz ediniminde Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmiş ülkelerle paralel ve Avrupa Birliği’ne uygun bir düzenleme yapılmıştır. Yabancı yatırımcıların güvenli bir liman olan ülkemize sağlanarak ekonomimize önemli bir şekilde döviz girdisi sağlanmıştır. Bu düzenlemeye beraber şeffaf bir ortam sağlanmış olacak. Kanunun yürürlüğe girilmesinden önce toplam 54 bin 627 kişi ülkemizden taşınılmaz edilmişken bu tarihten itibaren günümüze 234 bin 7 kişi taşınmaz edilmiştir. Ülkemizde en az 252 bin dolar taşınmaz tapu kayıtlarını 3 satılamaması şartı konulmak kaydıyla satın alan yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir. Pandemide nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen yabancıların Türkiye’den yatırım edinimlerinde azalma olmadığı gibi yeni normalle birlikte gayrimenkul yatırımlarında önemli bir artış olmuştur.

“Yatırım potansiyelimizi dünyaya doğru anlatmak için yola çıktık“

İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’nin, Türkiye’nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışının 2023’te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinin tanıtım açısından önemli olduğunu belirten Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatçı sektörlerin dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak hedefiyle bir dizi çalışmaya imza atmış, ‘GoTurkey’ de Türkiye’nin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmak hedefiyle bir dijital platform olarak tasarlanmıştı. Biz de GİGDER olarak bu önemli stratejiyi gayrimenkul ihracatına uyarlamak ve onu aynı hedefe odaklandığımız değerli sektör paydaşlarımızla birlikte zenginleştirmek için harekete geçtik. İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturacak, sektörü A’dan Z’ye kapsayan ve her türlü bilgi ve kanuni düzenlemeyi barındıran bir dijital platform olan ‘Home Turkey Home’ projesini oluşturduklarını, tanıtımı yapılan rehberin de bu projenin ilk adımı oldu” dedi.

“Pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcı ilgisi sürüyor”

İTO olarak pandemi döneminde de İstanbul’un küresel bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni ve kapsamlı faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Şekib Avdagiç, “Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’nin katkılarıyla hazırladığımız İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi de bu faaliyetlerimizden biri. Bu rehber, yatırımcıların sadece mülk edinme ile ilgili sorularına cevap vermiyor. Aynı zamanda onları taleplerine göre yönlendiriyor. Bu niteliğiyle de yabancı yatırımcıların mülk edinmelerine kolaylık sağlayacak bir kaynak olma özelliğine sahip” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “İstanbul’un gayrimenkul imkanlarını, gayrimenkule yatırım yapmanın cazibesini ve kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladık. Ortadoğu’dan Çin’e, Rusya‘dan İran’a geniş bir coğrafyayı hedefledik” dedi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2020 Ocak-Kasım döneminde 433 bini ilk el satış olmak üzere 1 milyon 393 bin 335 konutun satıldığını belirten Avdagiç, “2019’da konut satışları 1 milyon 348 bin 729 olmuştu. Bu yılın ilk 11 ayında bu seviye aşıldı. Bu da gösteriyor ki, koronavirüse rağmen satışlar devam ederek ekonomiye güç verdi” şeklinde konuştu.

Avdagiç, bu satış başarısında hükümetin uyguladığı politikaların ciddi katkısı olduğunu belirterek, gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinin de bunlardan biri olduğunu vurguladı. Şekib Avdagiç, “Yabancılara 2019’da 45 bin 483, bu yılın ilk 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor” dedi.
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