banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin

İstanbul’da konut fiyatları mahallelere göre değişiyor

Konuta talep, fiyatları artırmaya devam ediyor. İstanbul’da mahalleler arasında 50 ile 100 bin TL fiyat farklarının olduğunu belirten emlakçılar, satılan evlerin fiyatlarında hızlı yükseliş gözlemlediklerini söylüyor.

Ekonomi 25.10.2021, 14:11
İstanbul’da konut fiyatları mahallelere göre değişiyor

Konuta talep, fiyatları artırmaya devam ediyor. İstanbul’da mahalleler arasında 50 ile 100 bin TL fiyat farklarının olduğunu belirten emlakçılar, satılan evlerin fiyatlarında hızlı yükseliş gözlemlediklerini söylüyor.

Gayrimenkul sektörüne talep artışı sürüyor. Gerek kiralık gerekse satılık konut fiyatları İstanbul’un ilçelerinde değişiklik gösteriyor. Fiyat farkları 50 ile 100 bin TL arasında değişirken emlakçılar ise bugün sattıkları evin ertesi gün daha yüksek bedele ulaştığını söylüyor. Faizlerin düşmesiyle talebin daha da çok artacağını vurgulayan emlakçılar, vatandaşların kiralık evde oturmaktansa daire satın almayı tercih ettiklerini belirtiyor.

“Bugün sattığım daireyi yarın aynı fiyata alamıyoruz”

Satılık konutlara talebin olduğunu ifade eden emlakçı Taner İşlek, “Fiyat yükselişi devam ediyor. Bizlerde taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Bununla beraber kiralık dairelerinde arz talep olunca kiraların fiyatı da yükseldi. Kiralık dairelerde oturan vatandaşlar taşınması durumunda daha yüksek rakamlara daire tutacaklarını bildikleri için yerlerinden kıpırdamıyorlar. Bizler emlakçı olarak, bugün sattığım daireyi yarın aynı fiyata alamıyoruz. Faizlerin yansımaları olması durumunda piyasa daha da hareketlenecektir. Vatandaşlar, kiralık dairede oturmaktansa satılık daire almayı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcılarında çoğaldığını vurgulayan İşlek, “Daha çok site tarzı dairelere yöneliyorlar. Onlarında fiyatlara etkisi oluyor. İstanbul’da mahalle mahalle fiyat artışlarını görebiliyoruz. Mahalleler arasında 100 bin 50 bin TL fark olabiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

“Ev araştırırken oldukça zorlandık”

Ev bakmaya geldiğini belirten Orhan Çobanoğlu, “Fiyatlar çok yükselmiş. Son bir senede yüzde 35 artmış. İstanbul Bahçelievler’den bakıyoruz evi. Araştırma yaparken oldukça zorlandık. Burada 300 bin TL’den başlıyor fiyatlar” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2