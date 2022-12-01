İstanbul’da Kasım ayında perakende ve toptan fiyatlar artış gösterdi

İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,10, toptan fiyatlar da yüzde 2,34 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kasım 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,34 oranında arttı.

2021 Kasım ayına göre 2022 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 105,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 95,72 olarak gerçekleşti.

Kasım 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 5,31, Gıda Harcamalarında yüzde 4,52, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,84, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,53, Konut Harcamalarında yüzde 0,88, Giyim Harcamalarında yüzde 0,82, Diğer Harcamalarda yüzde 0,71, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış izlendi.

Kasım 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 4,77, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,72, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,31, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 2,93, Yakacak ve İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,73 artış, Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,06, Madenler Grubunda yüzde 1,83, azalış izlendi.