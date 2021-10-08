İSTANBUL - (İHA)

Hatay Valiliği himayesinde, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 10'uncu "İstanbul'da Hatay Günleri" başladı.

Her yıl düzenlenerek gelenekselleşen, Hatay'ın sahip olduğu sosyokültürel yapısını, tarihini, ekonomisini ve üretim değerlerini tanıtmayı hedefleyen "Hatay Günleri" İstanbul Yenikapı etkinlik alanında başladı. Korona virüs salgını nedeniyle ilk defa geçen sene yapılamayan "Hatay Günleri", bu sene 10'uncusunu düzenliyor. Hatay Valiliği himayesinde, İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Hatay Günleri" bu sefer "Birlik" temasıyla İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla buluştu. Hatay Günleri, Fatih Belediyesi Mehter Takımıyla protokolü ve vatandaşları karşıladıktan sonra kurdele kesimiyle açılışını yaptı.

"Hatay'ı dünya tanıyor"

Hatay'ın tüm kültürüyle İstanbul'a olduğunu vurgulayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Bu sene Yenikapı'dayız, buradayız. Hatay'ı tanıtmaya geldik. Aslında Hatay'ı tüm Türkiye, dünya tanıyor ama biz tekrar bir hatırlatma anlamında buradayız. Hatay tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, coğrafyasıyla, yaylasıyla, deniziyle, havasıyla muhteşem bir yer. Biz zaten sürekli yerli turistlerimizi ağırlıyoruz. Turistlerimiz özellikle Antakya'yı, İskenderun'u, Samandağ'ı, coğrafyanın her tarafını dolaşıyorlar. Hatay denilince akla gastronomi geliyor, buraya da yoğunlukla gastronomiyle geldik, yöresel yemeklerimizle geldik, künefemizle geldik ve burada İstanbullulara Hatay'ı tekrar hatırlatacağız. Bugün bir açılış yapacağız, cumartesi pazar çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Bütün Hatay kültürüyle, doğal güzellikleriyle burada olacak" açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki vatandaşları Hatay'a davet eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Burada Hatay'ın çok az çeşitlerini sizlerle buluşturacağız ama daha fazlasını Hatay'da. Hem Hatay'da gezmek hem Hatay'ın tarihi dokusunu görmek hem kültürel faaliyetler içinde olmak hem de yıllardır biriktirmiş olduğumuz o yemek kültürünü doya doya yaşamak gerekir" dedi.

"Hatay'ın bir minyatürünü onların ayağına getirdik"

Hatay'a gidemeyen vatandaşlar için İstanbul'da olduklarını belirten İstanbul Hatay Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Yılmazer, "Burada bugün geleneksel "Hatay Günleri" etkinlikleri başlamış bulunmakta. Biz İstanbullu hemşerilerimize Hatay'ın tarihini, kültürünü, lezzetlerini göstermek ve onlardan tatmaları için onları İstanbul Yenikapı etkinlik alanına bekliyoruz. Gelsinler, Hatay'a gidemeseler bile burada Hatay'ın bir minyatürünü onların ayağına getirdik, buraya resmen taşıdık. İstanbullu hemşirelerimizin gelip burada gönül rahatlığıyla Hatay'da ne bulmak istiyorlarsa burada da bulabilirler" ifadelerini kullandı.