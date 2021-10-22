İstanbul’da fırınlar ekmek fiyatını artırmayı bekliyor

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Bazı ilçelerdeki fırınlar zammın henüz kesinleşmemesine rağmen ekmeğin fiyatını 2,5 liraya yükseltti. İstanbul’un diğer ilçelerindeki fırıncılar da fiyat artışı yapmayı bekliyor.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Zam talebi değerlendirme aşamasındayken kararı beklemeyen bazı ilçelerdeki fırınlar zam yapmaya başladı. İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söylüyor. Bahçelievler ve Bakırköy’deki fırıncılar, 230 gramlık ekmeği 2 liradan sattıklarını belirtirken, zammın kesinleşmemesi durumunda ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceklerini söylüyor. Fırıncılar beklenen 2,5 liralık zammın kendileri için uygun olacağını düşünüyor.

"Ekmeği 2 liradan satıyoruz"

Fırıncılar olarak ekmeğe yapılacak zammı beklediklerini belirten Fırıncı Sedat Özkan, “Biz ekmeği 2 liradan satıyoruz. İstanbul Fırıncılar Odası’ndan böyle bir zam bilgisi gelmediği sürece zam yapmayı düşünmüyoruz. Bazı fırınların ekmeği 2,5 liradan sattığı yönünde haberlerde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç ay önce aldıkları unu şu anda aynı fiyata alamadıklarını ifade eden fırıncı Ahmet Akçay, “Üç ay önce 140 TL’den aldığımız un şu anda çeşidine göre biri 176, diğeri ise 183 TL’den alıyoruz. Arada neredeyse 40 TL fark var. Biz şu anda 2 TL’den ekmek satıyoruz. Ekmek fiyatının 2,5 TL olması bizim için az. Çatalca, Sarıyer ve Büyükçekmece’de ekmeğin fiyatının 2,5 TL olduğunu duyduk. Devletin maliyetleri denetlemesi lazım” şeklinde konuştu.

"2,5 TL zammın uygun olacağını düşünüyorum"

Ekmek zammının gelmesi gerektiğini söyleyen Fırıncı Süleyman Karaca, ”2,5 TL zammın uygun olacağını düşünüyorum. Ekmeğe talep yoğun, günde 2 bin ekmek satabiliyoruz. Vatandaş geleceği düşünülen zamma çok fazla tepki vereceğini düşünmüyorum. Şu anda Ümraniye, Sarıyer gibi ilçelerde ekmek 2,5 lira olmuş durumda” dedi.