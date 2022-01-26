İstanbul’da etkili olan kar hal esnafını olumsuz etkiledi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı Bayrampaşa’da bulunan meyve ve sebze hali esnafını olumsuz etkiledi.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Bayrampaşa’da bulunan hali de vurdu. Kar nedeniyle yollar kapanınca sebze ve meyve götüren kamyonlar hale ulaşamadı. Halde çoğu esnafın kepenk açamadığı, bazı malların ise donduğu görüldü.

Satışlarda durgunluk olduğunu dile getiren Kemal Atalay, “Trafik kilitlenmesi ve hava şartları da kötü olunca bir kaos yaşandı. Bu durum meyve sebze sektörünü de baya vurdu. Biz dün dükkanlarımızın çoğunu açamadık. Çoğu market, manav, pazarcı arkadaşımız şartlardan dolayı gelemediler. Bizim işlerimiz de çok büyük bir durgunluk oldu. Sebze sektöründe de çok büyük bir sıkıntı oldu. Vatandaş gelemediği için elimizdeki malları bekletmek zorunda kaldık. Bazı mallarımız don yedi. Bu sektörel olarak fiyatlara yansıyacak. Fiyatların yüksek gideceğini bekliyoruz. Gelemeyen arkadaşlarımız da var. Bugün bana gelmesi gereken mallar vardı ama yollardaki sıkıntılardan dolayı gelemedi. Araçlarımız yollarda kaldı. Bugün hava yumuşarsa mallarımızın girişini bekliyoruz“ diye konuştu.

“Bütün mallarımız yolda kaldı”

Ellerindeki malın yarısının donmuş olduğunu ifade eden Kazım Bayrak, “Bütün mallarımız yolda kaldı. Gelen mallarımız yüzde 50’si donuk geldi. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mallarımızın yarısı donuk. Normalde dün akşam gelmesi gereken mal sabaha doğru geldi. Mallarımızı satamadık. Dükkanımız dolu. Akşamdan beri sattığımız mal 100-150 parçayı geçmemiştir. Normalde bin-bin 500 parçaya kadar mal satmamız gerekiyor. Fiyatları etkiliyor ister istemez" dedi.