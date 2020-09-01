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İstanbul’da en yüksek konut aidatını Sarıyer, Esenyurt ve Beykoz, en düşüğünü ise Fatih ödüyor

Gayrimenkul alırken sadece evi almak değil, masraflarını da bilmek artık çok büyük önem kazandı. Özellikle sitelerde çok yüksek olan konut aidatları pandemi sürecinde yüzde 10 azalsa da bazı bölgelerde hiç değişmedi. İstanbul’da en yüksek aidat ücretlerini Kadıköy, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir ve Esenyurt öderken, en düşük aidat ücreti ise Fatih’te.

Ekonomi 01.09.2020, 11:56
2004
İstanbul’da en yüksek konut aidatını Sarıyer, Esenyurt ve Beykoz, en düşüğünü ise Fatih ödüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sonrasında spor salonu, sauna, oyun alanları, kafeler ve restoranlar gibi insanların toplu olarak vakit geçirdiği birçok alan kamu kararıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. Sitelerde yaşayanlar bu alanların kullanımı ve giderleri karşılığında belirli tutarlarda aidat ödüyor.  

Site aidatları yüzde 10-15 azaldı

EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, bu tip ortak alanların kapatılmasıyla site aidatlarını oluşturan personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da, ortak alan harcamaları azalınca konut sahiplerine yüzde 10-15 oranında indirim olarak yansıdı. Sitelerdeki ticari alanların ve sosyal tesislerin kapatılmasıyla beraber kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azalmış oldu. Site yönetimleri de yaşanan bu düşüşü site sakinlerine yansıttı.

İstanbul’da en pahalı aidatı Beykoz, Sarıyer, Başakşehir ödüyor

İstanbul’da en fazla aidat toplanan ilçeler Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece ve Bağcılar’da toplanıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, nüfusu fazla olan Esenyurt, Pendik, Bağcılar gibi ilçelerde aidat miktarlarının toplam anlamda fazla olması normal. Esenyurt gibi ilçelerin dışında Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi yerlerde aidat birim fiyatının yüksek olmasından kaynaklı yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. İstanbul’da en düşük aidatı ödeyen ilçe ise Fatih. Bunun dışında en pahalı aidatı ise sırasıyla Beykoz, Sarıyer, Başakşehir ödüyor.

Aidatlar En yüksek 2 bin 200  En Düşük 125 lira

İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 320 lira olurken, 125 liradan başlayan tutarlar 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 950 lira ile Şişli'de görülürken, onu 920 lira ile Beşiktaş, 525 lira ile Kağıthane takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise 125 lira ile Silivri, 190 lira ile Beylikdüzü, 200 lira ile Büyükçekmece olarak sıralanıyor.

Ev almadan önce aidatları araştırın ve öğrenin

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü, Cansel Turgut Yazıcı, “Ev almadan önce apartman aidatlarının araştırılması gerekiyor. Özellikle markalı konut projelerinde aidat ücretleri tekil apartmanlara göre çok daha fazla olabiliyor. Bu nedenle satılık veya kiralık daireler incelenirken aidat ücretinin bütçemize uygun olup olmadığını öğrenmeliyiz.” Dedi.

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