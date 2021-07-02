İstanbul’da en çok otobüs bileti pahalandı

Haziran ayında şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 86’sının perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 102 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 13,68 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,86 ile sucuk, yüzde 11,14 ile limon, yüzde 10,96 ile sosis, yüzde 10,10 ile salam ve yüzde 8,22 ile kahvaltılık margarin oldu.

En fazla karpuz ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karpuz yüzde 65,55 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 38,66 ile kavun, yüzde 33,98 ile kiraz, yüzde 31,30 ile taze fasulye, yüzde 29,09 ile sivri biber ve yüzde 25,44 ile kayısı oldu.