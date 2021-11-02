İstanbul’da Ekim ayında en çok mektup gönderimi pahalandı

Ekim ayında İstanbul’da yüzde 33,33 ile en fazla mektup gönderim ücreti arttı. Bu ayda limon ise en çok ucuzlayan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 136’sının perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında mektup gönderim ücreti yüzde 33,33 arttı

Ekim ayında Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yere alan mektup gönderim ücreti yüzde 33,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,51 ile domates, yüzde 24,30 ile kıvırcık salata, Giyim Harcamaları grubundan yüzde 24,02 ile erkek palto, yüzde 23,28 ile kadın manto ve yine Gıda Harcamaları grubundan yüzde 21,34 ile sivri biber olmuştur.

Ekim ayında limon yüzde 39,54 ucuzladı

2021 Ekim ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 39,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 12,08 ile balık, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarından yüzde 9,75 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, Gıda harcamalarından yüzde 7,64 ile elma ve yüzde 6,25 ile taze fasulye olmuştur.