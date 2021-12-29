İstanbul Ziraat Odası Başkanı: Yapılan zamlar toplumu sokağa dökmeyi amaçlıyor

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında, siyasetten ekonomiye, gündeme dair konular ele alındı.

Programa telefon bağlantısı ile katılan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, üreticiden tüketiciye gelen ürünlere yapılan zamların anlamsız olduğunu belirterek, dövizin bahane edilerek yapılan zamların düşürülmemesini toplumda infial uyandırma çabası olarak yorumladı.

"SÜTÜN İÇİNDEKİ YAĞI ÇEKİP SATIYORLAR"

Ömer Demir, konuyla alakalı şunları söyledi:

"Ne gariptir ki, bizden sütü 4 liraya alıyorlar, sütün içindeki yağını çekiyorlar maliyetini 2 liraya düşürüp, tüketiciye 18-16 liraya satıyorlar. Öyle bir hale geldik ki, bir kısım insanlar diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin de bu memleketin başına Yunanistan gelsin. Biz ne hale geldik böyle.

"YAPILAN ZAMLARIN MAZOTLA İLGİSİ YOK"

Diyorlar ki mazota, tütüne zam geldi. Bu bahsettiklerinden uzaktan yakından alakası yok. Devletimiz, ilgililerimiz radikal karar alarak dur demesi lazım Özellikle taban fiyat getirilmesi lazım. Yoksa böyle bir serbest piyasayı biz kabul etmiyoruz.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ZORLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Vatandaşın alım gücünü zorlaştırmak peşindeler. Bana zam yapmasın istemiyorum. Biz her şeye rağmen üretiyoruz. Bunlar istiyorlar ki üretim olmasın. Millet sokağa dökülsün. Bizim üstümüzden bu kadar vurgun yapmak Allah'a reva mı?

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Arabama yazmışlar, telefonla mesaj atmışlar. 'Sen kimin uşaklığını yapıyorsun, kime askerlik yapıyorsun' diye saymışlar. Ben her şeye rağmen bu sektörün temsilciliğini yapmaya, derlerimizi ifade etmeye çalışıyorum. Size mi kalmış bu iş diyorlar. Biz bunları anlatırken, uğraşma bu işlerle diyorlar. Ama ben biliyorm ki, Allah dürüst ve samimi mücadele edeni her daim korur."