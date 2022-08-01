İstanbul'un enflasyonu 24 yılın zirvesine yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99.11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise yüzde 4.09 olarak kaydedildi.

Yüzde 100'e Dayandı

2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99.11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87.95 olarak gerçekleşti.

2022 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4.09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3.10 oranında arttı.

En büyük artış ulaştırma ve haberleşmede

İTO verilerine göre Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,55, Gıda Harcamalarında yüzde 3,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,57, Giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,52 oranında arttı.

Toptan fiyatlarda en büyük artış yüzde 15,1'le enerjide

Haziran 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 15,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 10,34, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 8,06, Mensucat Grubunda yüzde 6,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5,33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,52 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,00, azalış görülmüştür."