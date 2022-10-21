İstanbul Ticaret Odası 700 bininci üyeye ulaştı

140’ıncı yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üye sayısı 700 bine ulaştı.

İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üye sayısını her geçen gün artıran İTO’nun 700 bininci üyesine sertifikasını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç takdim etti. İTO’nun 700 bininci üyesi Selçuk Şapka Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olurken, 700 bininci üye sertifikasını firma ortakları Burak Selçok ve Volkan Selçok aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nebati, İTO’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkan Avdagiç ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle verimli istişarelerde bulunduğunu belirtti. Nebati, dünyanın en köklü ve en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın üye sayısının 700 bine ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi. Tarihi Liman Hanı’nda da incelemelerde bulunan Bakan Nebati, “Liman Hanı’nı başarıyla restore ederek bir eğitim ve kültür merkezine dönüştüren, Dersaadet Kütüphanesi ve Stratejik Araştırma Merkezi’ni İstanbullular’ın hizmetine sunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Bu, odamızın olduğu kadar İstanbul ekonomisinin ulaştığı yüksek seviyenin de göstergesidir”

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul iş dünyasının taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye iletme fırsatı bulduklarını söyledi.

700 bin üyeye ulaşmış olmanın sayısal bir artıştan çok öte, ticaretin değişen ve gelişen yüzünü de gösterdiğini belirten Avdagiç, “Bugün kaydını gerçekleştirdiğimiz 700 bininci üyemiz İstanbul Ticaret Odası’nın 140 yıllık başarı hikayesinin nişanı oldu. Bu, Odamızın olduğu kadar İstanbul ekonomisinin ulaştığı yüksek seviyenin de göstergesidir” dedi.

Şekib Avdagiç, “Biz bugünden yarına uzanan faaliyet yolculuğumuzu daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki, İstanbul Ticaret Odası büyüdükçe İstanbul büyüyecek, İstanbul büyüdükçe Türkiye gelişmesini ve bölgesinde lider ülke olma hüviyetini devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.