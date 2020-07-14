Türkiye sanayisinin devler liginde son 10 yıldır düzenli olarak kan kaybeden İstanbul sanayisi yeniden yükselişte. 2010 verilerine göre açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 215 firma İstanbul’dan listeye dahil oldu. Hatta 2007 yılında bu rakam 227 firma şeklindeydi. Her geçen yıl kan kaybeden İstanbul firmalarının yerine bir bir Anadolu kentlerinin firmaları listeye isimlerini yazdırdı. Bir önceki açıklanan 2018 verilerine göre İstanbul, 166 firma ile listede temsil edilerek, tarihinin en düşük rakamını kaydetmişti. Bu da 2010’a göre her 4 İstanbul firmasından birinin listeye veda ettiği anlamına geliyordu. Bu yıl ibre küçük de olsa yeniden yükselişe doğru döndü. İstanbul’dan 169 firma 2019 verilerine göre listede yer aldı.

Devler ligini Türkiye’nin 50 kenti oluşturuyor

Öte yandan Türkiye’nin 81 kentinden 31’i kendini listede temsil edemedi. Ancak 50 kentten firmanın yer aldığı 2019 verileri son 10 yılın en iyi temsil oranına işaret ediyor. 2010 verilerine göre Türkiye kentlerinin yarısı lisede kendine yer bulamıyordu. 2019 verilerine göre listede yer alan bu 50 kentten 18’i ise sadece tek firma ile listede temsil ediliyor. Kamudan da 8 firma listede yer aldı.

Kentleri düşüren firmalar çimentocu

Tek firma ile temsil edilen üç kent ilk 500’den düşen firmalar nedeniyle listeden ismini sildirdi. Bu kentler Burdur, Isparta ve Malatya. Burdur’un Bucak ilçesine kayıtlı As Çimento 2017 verilere göre 343’üncü sıradaydı. 2018’de firma 398’inci sıraya geriledi. Bu yıl ise listeden ayrıldı. Isparta’dan da Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. AŞ bir önceki verilere göre 475’inci sıradan listeye girmişti. Bu yıl firma listeden düşerken, Isparta da böylece sanayinin ilk liginden ayrılmış oldu. Malatya’dan Baykanlar Tekstil 2018 verilerine göre İSO 500’e 389’uncu sıradan girerek kentin yüzünü güldürmüştü. Şirket bu sene listeye veda etti.

Listeye 4 kent eklendi

Listeye bu yıl firmalarının başarıları nedeniyle dahil olan kentler ise Afyon, Düzce, Giresun ve Kastamonu oldu. Düzce’den Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ 359’uncu sırada, Afyon’dan Oruçoğlu Yağ 429’uncu sırada, Giresun’dan Yavuz Gıda 394’üncü sırada yer alarak kentlerin ismini listeye yazdırdılar. Bu sene Eti Bakır da, Kastamonu’nun adını listeye yazdırdı. İnebolu’ya merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Eti Bakır’ın önceki yıllarda da listede olduğu ancak ismini açıklamadığı belirtiliyor.