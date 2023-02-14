İstanbul iş dünyasının kalbi deprem bölgesindeki 10 il için atıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Tasnif ettiğimiz yardımlar bugüne kadar 82 tır ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Güncel ihtiyaçları anbean takip ediyoruz. İş dünyası olarak üzerimize bir görev daha düşüyor. Üyelerimizi depremde zarar gören ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize yerleştirilen depremzedelere istihdamda öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında bulunan İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, merkeze yanaşan tırlara yüklenen yardım malzemelerinin, iki yöntemle temin edildiği bildirildi. Buna göre İTO üyeleri, ürettiği ya da satın aldığı ihtiyaç malzemelerini doğrudan merkeze gönderiyor. Ayrıca İTO, devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde tespit edilen tüm güncel ihtiyaçları satın alarak da tır ve kargo uçaklarıyla bölgeye sevk ediyor.

İTO’nun yardımları Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında toplanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilenİTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yardımlarımızı ihtiyaç odaklı yapıyoruz. Bunun için de AFAD başta olmak üzere hem İstanbul Valiliğimiz, hem de depremden etkilenen bölge vali ve kaymakamlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yardım malzemelerinin Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında bulunan İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’nde toplandığını hatırlattı.

Şekib Avdagiç, “Deprem bölgesinde ihtiyaçlar sürüyor ve elbette ki sürecek. Ayni malzeme yardımlarını Yeşilköy’deki İTO Deprem Koordinasyon Merkezimize bekliyoruz” diyerek yardım çağrısını tekrarladı.

Bölgede hem deprem sürecinde hem de deprem sonrasında gerekenlerin yapılması için seferber olduklarını belirten Avdagiç, “İş dünyası olarak üzerimize bir görev daha düşüyor. Üyelerimizi depremde zarar gören ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize yerleştirilen depremzedelere istihdamda öncelik vermeye çağırıyoruz” dedi.

Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Tasnif ettiğimiz yardımlar bugüne kadar 82 tır ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Güncel ihtiyaçları anbean takip ediyoruz. Bölgede yeni neye ihtiyaç varsa, ilgili kurumlardan bilgileri almaya devam ediyoruz.”