İstanbul iş dünyasından teröre karşı birlik mesajı

İstanbul iş dünyası temsilcileri, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenleri karanfil bırakarak andı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, burada yaptığı açıklamada, "İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi yine tek yumruk, tek birlik olduğumuzu burada ifade etmek istiyoruz. Bu süreç içinde devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerimizin yanındayız. Aziz milletimizin yanındayız" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenler, İstanbul iş dünyası temsilcileri tarafından karanfiller ile anıldı. Hayatını kaybedenlerin anıldığı alana gelen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz saldırının olduğu alana karanfil bırakarak hayatını kaybedenler için dua etti.

"İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi yine tek yumruk, tek birlik olduğumuzu ifade etmek istiyoruz"

İstiklal Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştiren İTO Başkanı Avdagiç, "Bugün İstanbul iş dünyasını temsil eden İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlarıyla beraber, İstanbul iş dünyasının temsilcileri olarak buradayız. Hep beraber terörü lanetliyoruz. Bu terör sürecinin içinde olan herkesi kınıyoruz. Biz iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi yine tek yumruk, tek birlik olduğumuzu burada ifade etmek istiyoruz. Bu süreç içinde devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerimizin yanındayız. Aziz milletimizin yanındayız. İnşallah bundan sonra ülkemizin böyle menfur olaylar yaşamamasını diliyoruz. Bu olaylara destek olan, bu olaylara karşı çıkmayan herkesi de şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. İçimizde dışımızda, yurt içinde, yurt dışında bu olayları lanetleme cesareti gösteremeyenleri de şiddetle kınıyoruz. Toplumun bütün kesimleri olarak terörün karşısında olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Ölmüşlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Bahçıvan ise "Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavisi süren yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk toplumu her daim olduğu gibi bu terör saldırısında da birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu eylemleri gerçekleştirmek isteyenlerin temel amacı, toplumun huzurunu ve yaşantısını durdurmaktır. Bu tür çabalar bu güne kadar olduğu gibi işlevsiz kalacaktır. Dimdik ayaktayız" dedi.