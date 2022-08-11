İstanbul ihracatçısı Ocak-Temmuz döneminde 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2022 yılı Ocak-Temmuz, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 20.7 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 6 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk yedi ayında, ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.8 oldu.

En çok ihracat Irak’a

Yılın ilk yedi ayında, değer bazında en fazla ihracatı 492 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirildi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Norveç ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıldı. İhracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Norveç’e gemi ve yat; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 318 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.5 oranında arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında ise yaklaşık 715 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Irak, Birleşik Devletler ile Rusya’ya gerçekleştirdi.