İstanbul ihracatçılarından, yeni yılda 591.5 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk ayında,bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile toplamda 591.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk ayında 591.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları, ocak ayında 167 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.4 oldu. İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Pandeminin küresel etkilerini hissettiğimiz ocak ayında da, ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz ile var gücümüzle çalıştık. En ileri teknoloji ile donatılmış fabrikalarımızda üretilen katma değeri yüksek ürünlerle, dünyanın güvenilir sürdürülebilir tedarikçisi olmaya devam ediyoruz.” dedi.

En çok ihracat Irak’a

Verilen bilgiye göre, İİB, 2021’in ocak ayında, değer bazında en fazla ihracatı 48 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt, orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Fransa’ya fındık ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

Birliklerin ihracat rakamları şöyle açıklandı:

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14.2 oranında artışla, 167.7 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İHBİR’den 167.5 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yeni yılın ilk ayında 167.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İSHİB’den61.7 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), ocak ayında 61.7 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İFMİB’den 53 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk ayında, 53 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

GYHİB’den 42.7 milyon dolarlık ihracat

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), ocak ayında, 42.7 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk ayında, 28 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

KUMİB’den 14.3 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ocak ayında, 14.3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Melisa Tokgöz Mutlu, İİB’nin ocak ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Mutlu, “Yeni yıla, 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın mutluluğu ile büyük bir motivasyon ile girdik. Pandeminin küresel etkilerini hissettiğimiz ocak ayında da, ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz ile var gücümüzle çalıştık. En ileri teknoloji ile donatılmış fabrikalarımızda üretilen katma değeri yüksek ürünlerle, dünyanın güvenilir sürdürülebilir tedarikçisi olmaya devam ediyoruz. Yapmayı planladığımız sanal alım ve ticaret heyetleri, pazar araştırmaları, hedef pazar ülkelere yönelik tanıtım faaliyetleri, fuarlar ve eğitim çalışmalarımız ile ihracat artışımızdaki sürekliliği yeni yılda da sağlayacağız” dedi.