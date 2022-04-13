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İstanbul ihracatçılarından ilk çeyrekte 2 milyar 655 milyon dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları, yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla toplamda 2 milyar 655 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ekonomi 13.04.2022, 10:33
İstanbul ihracatçılarından ilk çeyrekte 2 milyar 655 milyon dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları, yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla toplamda 2 milyar 655 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk çeyreği olan Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 32.3 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 655 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, diğer genel sekreterlikler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren üçüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk üç ayda 186 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.8 oldu.

En çok ihracat Irak’a

Birlik, yılın ilk çeyreğinde değer bazında en fazla ihracatı 195 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Libya’ya ihracat yapıldı. Yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Libya’ya ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise birliğin en fazla ihracat yaptığı bölge, 573 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

Birlik bünyesinde bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.1 oranında artış ile 931 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 20 oranında artış ile 771.5 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 56.7 oranında artış ile 315 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 31.8 oranında artış ile 278 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 27.3 oranında artış ile 194.5 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 51.2 oranında artış ile 123 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 13 oranında artış ile 69.3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

“En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlarımızda daha da büyüdük”

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, “Birlikleri yılın ilk çeyreğini, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat artışı ile kapatarak, diğer genel sekreterlikler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren üçüncü birlik oldu. Yılın ilk çeyreğinde, en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarlarımızda daha da büyüdük. Irak’a ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37, ABD’ye yüzde 19.6, Almanya’ya ise yüzde 15.7 oranında artış gösterdi. İstikrarlı ihracat artışımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay geniş katılımlı özel nitelikli sanal alım heyetleri, ihracatçılarımıza yönelik online söyleşiler, eğitimler düzenledik. Amerika kıtasının en önemli su ürünleri fuarından Seafood Expo North America Fuarı’na info stant ile katılarak, sektörün Amerika kıtasında tanıtımını gerçekleştirdik. Orta Amerika’nın en önemli ve kapsamlı genel ticaret fuarlarından, Panama’da düzenlenen Expocomer 2022’ye katıldık. Gerek yurtiçi, yurtdışına yönelik etkinliklerimiz, gerekse yüksek oranlı ihracat artışımız ile yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde tamamladığımızı söylemekten mutluluk duyarım” şeklinde konuştu.

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