İstanbul ihracatçıları Ocak-Ağustos döneminde 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İstanbul ihracatçıları, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 22.3 oranında artırarak, toplamda 7 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul ihracatçı Birlikleri (İİB), 2022 yılının ilk sekiz ayında, yaklaşık 7 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 oranında ihracat artışı sağladı. İhracatçılar, 197 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.8 oldu.

En çok ihracat Irak’a

İstanbul ihracatçıları yılın ilk sekiz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 586 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç’e ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya’ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Norveç’e ise gemi ve yat ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 530 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42.6 oranında arttı.

İstanbul ihracatçıları ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33.6 oranında artış ile yaklaşık 958 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, ağustosta en fazla ihracatı Irak, Birleşik Devletler ile Birleşik Krallık’a gerçekleştirdi.