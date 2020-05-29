Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105278
ALTIN
380.581
DOLAR
6.8321
STERLİN
8.4529
EURO
7.6013
Demokratlar Platformundan TELE1 Televizyonu önünde siyah çelenkli protesto
TELE1 Televizyonu önünde protesto
Emlak vergileri hafta sonu da ödenebilecek
Emlak vergileri hafta sonu da...
ABD'de siyahi muhabir, protestolardan canlı yayın yaparken gözaltına alındı
Siyahi Muhabire canlı yayında gözaltına...
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

Haziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

Haziran ayında yolcularına kapılarını açacak olan İstanbul Havalimanı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcuların terminale girişinden uçağa binmesine kadar tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, havalimanın birçok noktasına hijyen kiti ve bilgilendirme panoları yerleştirdi.

29 Mayıs 2020 Cuma 16:21
2012 Okunma
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için tüm önlemler alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından, havalimanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı yetkilileri de yolcuların herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı.

Akıllı kask ile yolcuların ateşi ölçülecek

Terminale ilk girişte termal kameralarla vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak yolcuların vücut ısıları akıllı kasklar aracılığıyla da kontrol edilecek. Havalimanı işletmecisi İGA'nın belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak 'İGA Hijyen Ekibi' tarafından kullanılacak akıllı kasklar habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin sıcaklık ölçümünü yapıp, sıcaklık eşik değerini aşan kişileri tespit edecek Tespit edilen bu kişiler daha sonra sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Üzerinde iki adet kamera bulunan kasklar aynı zamanda plaka tanıma, yüz tanıma, cep telefonu tarafından üretilen kişiye özel QR kod ile kişinin sıcaklık ölçümünü de eşleştirme özelliğine sahip. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şu anda Dubai ve Roma havalimanlarında kullanılan kask tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da kullanılmaya başlanmış olacak.

Yolcu bavulları ultraviyole ışıklarla temizlenecek

Sadece yolcuların değil yolcu bagajların temizliğini de düşünen İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına yeni cihazlar yerleştiriyor. Havalimanı giriş kapılarında bulunan-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Ayrıca-ray cihazlarının önüne güvenli mesafe sensörleri yerleştirdi. Güvenlikten sırası bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, güvenli mesafeyi ihlal eden yolcu olursa sinyal veriyor. Ayrıca korona virüs önlemleri kapsamında tüm havalimanlarına yolcu karşılama ve uğurlamaya gelen hiç kimse terminal içerisine alınmayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haşhaş çiçeklerine arıcılardan yoğun ilgi
Haşhaş çiçeklerine arıcılardan yoğun ilgi
Denizyoluyla taşınacak konteyner tren Tekirdağ’da
Denizyoluyla taşınacak konteyner tren Tekirdağ’da
Dijital Enerji Forum ’20 düzenlendi
Dijital Enerji Forum ’20 düzenlendi
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Merkez Bankasından parasal ve mali tedbirler açıklaması
Merkez Bankasından parasal ve mali tedbirler açıklaması
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Bakan Selçuk: Gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız
Bakan Selçuk: Gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız
Bakan Varank: 'Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü'
Bakan Varank: 'Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü'
Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR
ABD’NİN CEVABI BEKLENİYOR
Arıdan para kazanacaklar
Arıdan para kazanacaklar
Türkiye, genç işsizlik oranında dünya beşincisi oldu
Türkiye, genç işsizlik oranında dünya beşincisi oldu
OKA, ’Orta Karadeniz’i kalkındırıyor
OKA, ’Orta Karadeniz’i kalkındırıyor
Dolar ve euro bugün ne kadar? (29 Mayıs 2020 dolar-euro fiyatları)
Dolar ve euro bugün ne kadar? (29 Mayıs 2020 dolar-euro fiyatları)
Lagarde: Euro Bölgesi Ekonomisi 2020 Yılında %8 İle %12 Arasında Daralacak
Lagarde: Euro Bölgesi Ekonomisi 2020 Yılında %8 İle %12 Arasında Daralacak
Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Atıl kapasite sorun teşkil ediyor
Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Atıl kapasite sorun teşkil ediyor
Değirmende susamı öğütüp tahin üretiyor, alan bir daha alıyor
Değirmende susamı öğütüp tahin üretiyor, alan bir daha alıyor
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim