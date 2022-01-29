İstanbul Havalimanı, 2021’de açık ara Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI Europe’un açıkladığı verilere göre, 2021 yılında 36 milyon 988 bin yolcuya hizmet vererek Avrupa’nın açık ara en yoğun havalimanı oldu.

Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI Europe, 2021 yılına ilişkin uçuş verilerini açıkladı. Hazırlanan yıllık rapora göre pandemi nedeniyle 2019 yılına oranla yüz 59 oranında düşüş yaşayan yolcu trafiği 2021 yılında yüzde 37 oranında arttı. Bu kapsamda Avrupa’nın en yoğun havalimanının İGA İstanbul Havalimanı olduğu açıklandı.

İstanbul Havalimanı açık ara zirvede

ACI Europe’un raporunda 2021 yılında en fazla yolcu ağırlayan Türkiye ve Rusya’daki havalimanları oldu. İGA İstanbul Havalimanı’nın 36 milyon 988 bin 563 yolcu sayısıyla en yoğun havalimanı olduğu ifade edilirken, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı 30 milyon 943 bin 456 yolcu ağırladı. Listenin üçüncü sırasında ise Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles De Gaulle Havalimanı 26 milyon 201 bin 698 yer aldı. Hollanda’daki Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Domodedovo Havalimanı ise beşinci en yoğun havalimanı oldu.

280 bin uçuş trafiği gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) verilerine göre ise yine 2021 yılında İstanbul Havalimanı’nda 2021 yılında toplamda da ise 280 bin 109 uçağa hizmet verildi. İstanbul Havalimanı, 2020 yılında da pandemi şartlarına rağmen 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olmuştu.

Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanları da listede

Avrupa’nın en yoğun havalimanları listesinde Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı da yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 24 milyon 991 bin bin yolcuyla 6’ıncı sırada yer alırken, Antalya Havalimanı ise 21 milyon 333 bin yolcuyla 9’uncu sırada kendine yer buldu.