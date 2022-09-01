İstanbul enflasyonu rekor kırdı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos 2022 fiyat endeksini açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış gösterdi. Aynı ayda toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı. TÜİK, ağustos ayına ilişkin verileri 5 Eylül Pazartesi açıklayacak.

Ağustos 2021'e göre bu yılın aynı döneminde yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yüzde 98,09 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında

Ağustos 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 13,99, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,99, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,74, Gıda Harcamalarında yüzde 2,70, Konut Harcamalarında yüzde 0,82, Diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, Giyim Harcamalarında yüzde 3,16, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 1,17 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 11,97, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 9,78, Madenler Grubunda yüzde 6,00, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,26, Mensucat Grubunda yüzde 2,12, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,58 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.