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İstanbul, dünyanın tasarım merkezi olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin önemli tasarım etkinliği ’Design Week Türkiye 2021’ 17 Aralık’ta başlayacak.

Ekonomi 15.12.2021, 15:03
İstanbul, dünyanın tasarım merkezi olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin önemli tasarım etkinliği ’Design Week Türkiye 2021’ 17 Aralık’ta başlayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) gelenekselleştirdiği Türkiye’nin önemli tasarım etkinliği olan ’Design Week Türkiye 2021’ 17 Aralık Cuma günü başlayacak. Küresel Tasarım Sıralamaları’nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7’nci sıraya yerleşen Türkiye’nin hedefi ilk 5’e girmek olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin önemli tasarım etkinliği ’Design Week Türkiye 2021’nin 5’incisi 17-18 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Program çerçevesinde; 12 panel ve konferans, 60’tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılar Hakan Akkaya, Aslı Filinta gibi isimlerin de yer alacağı programda tasarımın önemine vurgu yapılacak.

Design Week Türkiye’nin oldukça önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Meclisimizin ’Design İstanbul’ projesi çalışmaları süratle devam ediyor. Design Week Türkiye’den edindiğimiz tüm kazanımları doğrudan yansıttığımız bir proje hazırladık. Proje kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle İstanbul’u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak üretici endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bu yıl Design Week Türkiye’nin çok fazla ilgi gördüğünden bahseden Gülle, “Birbirinden kıymetli yerli ve yabancı isimler, sektörümüzün duayenleri bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. Design Week, ihracatta katma değerimizin ve markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımız için önemli bir yer tutuyor. İhracatçılarımıza nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Türkiye, tasarımda ilk 5’i hedefliyor"

Türkiye’nin, Küresel Tasarım Sıralamaları’nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7’nci sıraya yerleştiği bilgisini veren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oldukça önemli bir başarı. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, ilk 5 ülke arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak adına, Design Week Türkiye oldukça önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bununla beraber, Meclisimizin ’Design İstanbul’ projesi çalışmaları da süratle devam ediyor. Design Week Türkiye’den edindiğimiz tüm kazanımları doğrudan yansıttığımız bir proje hazırladık. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle; İstanbul’u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak üretici endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İst konuşmalarıyla tasarım dünyasının nabzını tutacağız".

“Yepyeni bir ihracat stratejisine geçeceğiz”

Küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığının ve ihracat ailesinin bu kırılmayı lehine kullanmayı başardığının altını çizen Gülle, “Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına tasarımın gücüne inanıyoruz. Çünkü önümüzdeki bu süreçte rekabet, sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde tasarım, sürdürülebilirlik ve katma değer başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. TİM olarak dört bir koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracat, tasarımla yükselecek"

Gülle, “Artık tasarlayan, hayal eden, bu hayalleri üreten ve dünyanın dört bir köşesine ihraç eden bir Türkiye var" dedi. Gülle, Design Week Türkiye ile bu değerli tasarım ekosistemine katkı sunmayı, ülke sathında bu kültürü daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Var olanla yetinmeyen, daha da fazlasına cesaret eden tüm tasarımcıların arkasında olduklarına dikkat çeken Gülle, “Çünkü onlarla katma değer oluşturup, onlarla kalkınacağımıza yürekten inanıyoruz. Son dönemde yükselen ihracat rakamlarımızla birlikte net bir şekilde görüyoruz ki; ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize belki de hiç olmadığı kadar yakınız. Bunun için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl üreteceğimizi doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan. Bugün, bu dört önemli unsurdan tasarımı ele alıyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek” diye konuştu.

Dünyaca ünlü tasarımcıların yer alacağı panellerde tasarımın önemine vurgu yapılacak

Etkinlikte açıklamalarda bulunan ünlü tasarımcı Hakan Akkaya, "Design Week Türkiye’nin Türk tasarımcılara katkısı, özellikle yurtdışında İstanbul markasının altını nasıl doldurabildiğimizin ispatıdır. Herkesin gezerek ve görerek Design Week’ten haberdar olması gerekiyor. Çünkü tasarım hayatımızın her aşamasında yer alıyor" dedi.

Ünlü tasarımcı Aslı Filinta şöyle konuştu: "Bizim öncelikle topraklarımıza ait çok kıymetli ve köklerimizden gelen hafızamıza kazınmış bir üreticiliğimiz var. Bu üreticiliğimizi keşfettiğimizi birbirimizle paylaşıyor olmak tasarım haftası açısından çok önemli. Bu organizasyonda katıldığım iki panelim bulunuyor. Türkiye’deki tasarım gücüyle ilgili bir panelim olacak. Diğer panelim ise çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili olacak."

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