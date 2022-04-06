İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam geldi!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu.

YENİ ÜCRETLER

Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:



-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira

Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.