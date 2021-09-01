İstanbul'da perakende fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor

2020 Ağustos ayına göre 2021 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme

İndeksinde % 18,89, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 28,36 olarak gerçekleşmiştir.



Ağustos 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 4,58, Gıda Harcamalarında yüzde 2,65, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,32, Konut Harcamalarında yüzde 1,14, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,06, Giyim Harcamalarında yüzde 0,28, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, Diğer Harcamalar grubunda yüzde -0,03 azalış görülmüştür.



Ağustos 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,57, Madenler Grubunda yüzde 1,65, Mensucat Grubunda yüzde 1,56, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,20, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,71, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,07, artış görülürken, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -0,07 azalış görülmüştür.