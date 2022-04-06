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İstanbul'da ortalama kira fiyatları asgari ücreti bile geçti! Vatandaş isyanda...

Türkiye genelinde konut kiraları son bir yılda ortalama yüzde 100’ü aşan oranda artarken, İstanbul'da konut kiraları asgari ücretin üzerine çıktı.

Ekonomi 06.04.2022, 14:15
İstanbul'da ortalama kira fiyatları asgari ücreti bile geçti! Vatandaş isyanda...

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 61,14'le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 142,6 olarak hesapladı.

Yılbaşından itibaren yüzde 50 artış yapılan asgari ücret ise akaryakıt, gıda ürünleri ve konut kiraları olmak üzere hemen her alanda yapılan zamlar nedeniyle birkaç ayda eridi. 

İSTANBUL'DA KONUT KİRALARI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKTI

Emlakjet.com verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama kira rakamı 3 bin 100 TL olurken, İstanbul’da Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıkarak 6 bin 500 TL’yi buldu.

GELİRİN YÜZDE 61'İ KİRAYA

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, yükselen kiraların bütçe içindeki payı da yükseldi. Verilere göre, TÜİK 2020 yılı ortalama kişi başı yıllık geliri 33 bin 428 TL açıklarken, Türkiye’de ortalama aylık kira fiyatı 1300 TL oldu. Bu da kişilerin yıllık gelirinin yüzde 47’sine denk gelirken, daha sonraki yıllarda kişi başı gelirin asgari ücretteki zam kadar arttığı varsayılarak yapılan hesaplamada vatandaşların gelirinin yüzde 61’ini kira masrafına ayırdığı tahmin ediliyor.

#asgariücret #ekonomi #Istanbul #kira
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