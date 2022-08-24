İstanbul'da okul servisi ücretleri belli oldu

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜCRETLER ŞÖYLEYDİ

0-1 km 554 lira

1-3 km 608 lira

3-5 km 658 lira

5-7 km 685 lira

7-9 km 722 lira

9-11 km 836 lira

11-13 km 963 lira

13-15 km 1012 lira

15-17 km 1091 lira

17-19 km 1154 lira

19-21 km 1229 lira

21-23 km 1280 lira

23-25 km 1330 lira

Zam sonrası İstanbul'da en yakın mesafe 660 TL, en uzak 1585 TL oldu.