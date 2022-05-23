İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi
Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.
Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi. Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. (ahaber)
Konuya ilişkin açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde...Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.